Üniversite yolunda Bursa gençlerin yanında

Bursa’da bugüne kadar binlerce genci ücretsiz YKS kursları ile üniversiteye hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni dönem hazırlık kurslarına başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSMEK aracılığıyla yaşam boyu eğitim anlayışıyla vatandaşların sanat ve mesleki eğitim ihtiyacına çözüm olmaya devam ediyor.

Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz YKS hazırlık kursları da düzenleyen BUSMEK, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlık kurslarını Hürriyet, Naim Süleymanoğlu, Vakıf ve Orhangazi sınava hazırlık merkezlerinde başlattı. Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de açılacak kurs merkezinde ise kayıtlar devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSMEK Hürriyet Kurs Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl BUSMEK Hazırlık Kurslarında eğitim alarak üniversiteye yerleşen öğrenciler de ziyarette Başkan Aktaş’a eşlik etti.

Burada gençlerle tecrübelerini paylaşan Başkan Aktaş, tüm branşlar için ilginin oldukça fazla olduğunu söyledi. Üniversiteye hazırlık kurslarının sayısının Mustafakemalpaşa ve Karacabey’in de eklenmesiyle 6’ya yükseldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “6 branşla başlayan BUSMEK ateşi, 18 yıllık süreç zarfında artık koskoca bir aileye döndü. 13 ilçede 25 farklı mekanda yılda 18 – 20 bin kursiyerin eğitim gördüğü koca bir çınara dönüştü. Kurulduğu günden bu yana 541 farklı branşta 300 bin kişiye eğitim verildi. 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında 20 binden fazla kayıt aldık. BUSMEK aynı zamanda ilk yılında sınava girip, üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerimiz için de hazırlık kursları tertip ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz Hürriyet Üniversiteye Hazırlık Kursumuz en büyük kurs merkezlerimizden bir tanesi. 650 öğrencimiz burada eğitim görüyor. Toplamda Orhangazi, Vakıf, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve burası olmak üzere 4 ayrı merkezde olmak üzere 1050 öğrencimiz ve Karacabey ile Mustafakemalpaşa ilçelerimizdeki kurs merkezlerimize kayıtlarımız devam ediyor. Dolayısıyla 6 kurs merkezimizde bu iş ve işlemlerimizi yapacağız” diye konuştu.

BUSMEK Hazırlık Kurslarının 2022-2023 eğitim dönemi sonunda başarı oranının yüzde 80 olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bütün eğitim materyallerini karşılıyoruz. Geçen yıl üniversiteye yerleştirme oranımız yüzde 80’di. Biz sınav müfredatını dikkate alarak destek sağlıyoruz. Öğrencilerimizi uzman kadromuz, ücretsiz YKS destek kitaplarımız, eğitime uygun donanımlı sosyal koşullarımız ve rehberlik servisimizle üniversiteye hazırlıyoruz. Deneme sınavlarıyla öğrencilerimizi takip ediyoruz. Psikolojik olarak desteklemeye gayret ediyoruz. Gençler bizim her şeyimiz. Ülkemizin, şehrimizin geleceği. Onları burslarla, farklı imkanlarla buluşturmak adına da altyapımız var. Bu vesileyle üniversite sınavına hazırlanan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş, öğrencilere yardımcı kitaplar hediye etti ardından da Hürriyet Kurs Merkezi’nde bulunan Ana Kucağına geçerek miniklerle bir süre sohbet etti.