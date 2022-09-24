Üniversite-Sanayi işbirliğine ÜSİGEM katkısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversite-sanayi işbirliğinin ve uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi adına iş dünyası temsilcileriyle ortak çalışmalara imza atmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - BUÜ, Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM) aracılığıyla metal işleme sektöründe faaliyet gösteren Loyal Makina ile akademik ve bilimsel anlamda işbirliği yapacak. Eğitim talebi, staj ve mezun talebi, derslerde deneyim paylaşımı yapılması, üniversitedeki bilimsel altyapıya destek verilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesini içeren işbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Loyal Makina Genel Müdürü Adem Yalçın tarafından imzalandı.

TOPLUMA HİZMET ÖNCELİKLER ARASINDA

İmza öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin 3 ana görevi arasında topluma hizmetin bulunduğuna işaret etti. Bursa gibi bir sanayi şehrinde iş dünyasına katkı sunmanın da bu temel görevler arasında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Üniversite olarak, bu anlamda her türlü katkıyı sunmak ve onlardan gelen talepleri değerlendirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda destekte bulunmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bulunduğumuz şehrin ortak aklını temsil ediyoruz. Bilimsel ve akademik bilgi birikimine sahibiz. Sanayici, bir noktadan sonra kendisine yol gösterecek bir ışık arıyor. İşte o görevi üniversiteler yükleniyor. Bizler de bu görev için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İŞBİRLİKLERİ ÜNİVERSİTENİN SIRALAMASINI YÜKSELTİYOR

Üniversite-Sanayi işbirliğinin uzun yıllardır ciddi bir sıçrama yapamadığının altını çizen Rektör Kılavuz; “Buna bir kültür meselesi olarak bakmamız gerekiyor. Sanayici talep edecek, akademisyen iş dünyasının içine girmek isteyecek. Yani iki tarafın da talep etmesi gerekiyor. Bu niyet devam ederse üniversite-sanayi işbirliği yükselişine devam eder. Bizim dönemimizde yaptığımız atılımların başında belki de bu konu geliyor. Dünya üniversiteler sıralamasına baktığımızda Türkiye’de bizim hacmimizdeki üniversiteler 1100 ile 1500 arasında yer alıyor. Bizler de bu sıralamadayız. Ancak endüstri ilişkileri alanında ilk 750 üniversite arasında gösteriliyoruz. Bu veri 3 yıllık görev süremiz içerisinde doğru işler yaptığımızı bizlere anlatıyor. Yenilikçi-girişimci üniversite sıralamasında ilk 20 içerisindeyiz. Araştırma Üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Bu kültür geliştikçe üniversite tarafı da, sanayi tarafı da gelişmesini sürdürecek” açıklamasında bulundu.

AKADEMİK DESTEK ALMAYAN FİRMALARIN İLERLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL!

Loyal Makina Genel Müdürü Adem Yalçın ise sektörde 9 yıldır faaliyet göstermelerine karşın 100 çalışan ile 51 ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile dönem dönem kısa işbirlikleri yaptıklarını kaydeden Genel Müdür Adem Yalçın; “Firma olarak bizlere destek verecek akademik bir görüş arıyorduk. Prof. Dr. Erkan Özdemir ve Doç. Dr. Murat Uyar hocalarımızla tanıştık. Birlikte laboratuvarda çalışmalar yaptık. Seminerler yaptık. Öğrencilere staj imkânı verdik. Staj sonrası bünyemizde personel olarak istihdam etmeye başladık. Bundan sonraki süreçte yine eğitim faaliyetlerimiz olacak. Üniversitemizi desteklemeye devam edeceğiz. Sanayi ile üniversitelerin işbirliği yapması durumunda ülkenin de en iyi şekilde kalkınacağına inanıyorum. Çalışmaların teknik altyapı ile desteklenmediği zaman firmalar bir seviyeden sonra ilerleyemiyor. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Destek veren herkese de teşekkür ediyoruz” dedi.

İşbirliği imza töreninde ÜSİGEM Müdürü Prof. Dr. Erkan Özdemir, akademisyenler ve firma yöneticileri de hazır bulundu.