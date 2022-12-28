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Üniversite öğrencisine can suyu

EĞİTİM 28.12.2022, 08:56
Üniversite öğrencisine can suyu

YKS sonucu üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen öğrenim yardımının ilk taksiti hesaplara yatırıldı. 7 bin 513 lisans, 4 bin 510 ön lisans olmak üzere, toplam 12 bin 23 öğrencinin faydalandığı öğrenim desteği ile zorlu ekonomik koşullarda eğitim-öğretimlerini sürdüren öğrencilere, bir nebze olsun katkı sağlanması hedefleniyor.MERSİN (İGFA) - Söz konusu destekten geçtiğimiz yıl toplam 9 bin 93 öğrencinin faydalandığını hatırlatan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencileri üniversiteli yaptıktan sonra da desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz ve aileleri için, ilk yıl en zorudur. Bu dönemde hem barınma, hem yeme-içme, hem de ulaşım, kitap gibi masrafları fazla olur. Bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, ilk yıllarında onlara bir can suyu olarak öğrenim desteğinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Yusuf Can Balaban: “Büyükşehir’in öğrenim yardımı ile kendimi daha güvende hissediyorum”

Üniversiteyi bu yıl kazanan ve ekonomik zorluklar nedeni ile kitaplarının bir bölümünü henüz alamadığını söyleyen Yusuf Can Balaban, “Ailemin maddi durumundan dolayı kitaplarımın bir kısmını alamadım. Bu öğrenim yardımı, kitaplarımı almama büyük bir olanak sağladı. Asgari ücretle zor geçiniyoruz. Bu desteğin bana gelmesi çok iyi oldu, işime de yaradı. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenim yardımı ile kendimi daha güvende hissediyorum” dedi.

Tuğba Canpolat: “Üniversite hayatı çok masraflı”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sadece ücretsiz kurs merkezleri açmakla kalmayıp, üzerine maddi destekte bulunduğuna dikkat çeken Tuğba Canpolat isimli öğrenci, “Bizi düşündüğü, bizim için böyle bir dershane açtığı ve bununla yetinmeyip üzerine bize maddi destekte bulunduğu için Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Üniversite hayatı, daha önce gittiğimiz okullar gibi değil. Daha fazla paraya ihtiyacımız oluyor. Bu yardım,  en azından kitaplarımızı almamız için bize kolaylık sağlayacak. Söz konusu destekten dolayı ailem de gayet memnun ve mutlular” şeklinde konuştu.

Ahmet Can Yıldız: “Bu katkı hem bize, hem de ailemize”  

Ülkemizde okumanın artık çok zor olduğunu ve özellikle kitap fiyatlarının öğrencileri zorlayan bir dönem olduğunu söyleyen Ahmet Can Yıldız isimli öğrenci ise, “Öğrenciler olarak zorluk çekiyoruz. Büyükşehir’in öğrenim yardımı bizim için çok iyi oldu. Bize ilaç gibi geldi diyebilirim. Bu ülkede okuyan öğrencilerin, maddi açıdan çok desteğe ihtiyacı var. Kitap fiyatlarına çok büyük zam geldi ve bu yardımla kitaplarımızın bir kısmını alabileceğiz. Sosyal olarak da bize tabii ki bir artı sağlayacak” dedi.

Öğrenim yardımının ailesine de destek anlamına geldiğini sözlerine ekleyen Yıldız, “Çünkü ben okuyan öğrenciyim ve kendi maddi özgürlüğüm şu an yok. Paramı ailemden alıyorum ve doğal olarak ailem de asgari ücretle geçindiği için zor durumda kalabiliyor. O yüzden bu öğrenim yardımının, ailem için de bir artısı oldu” ifadelerini kullandı.  

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