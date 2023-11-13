Üniversite öğrencilerine yeni bir yurt daha

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını çözmek amacıyla üniversite bölgesinde 50 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt daha hizmete açtı. Başkan Böcek, kız öğrencilere yeni yurdun hayırlı olmasını diledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da artan kira fiyatları sonrasında üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını çözmek amacıyla üniversite bölgesinde geçtiğimiz yıllarda 330 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdunu hizmete açmıştı. Daha sonra Elmalı’da bir yurt açan Başkan Muhittin Böcek, son olarak Gülveren Mahallesi’nde kız öğrenciler için yeni bir yurt desteği sağladı.

TÜM ÖĞRENCİLERE HAYIRLI OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Uluç arasında, öğrenci yurdunun kiralanması ve işletilmesiyle ilgili protokol imzalandı. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’ndan kiralanan 50 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdunun hayırlı olmasını dileyerek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize, öğrencilerimize yurdumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Vakfın kurucularına çok teşekkür ediyorum. 50 yıldır verdikleri hizmetlerden dolayı minnettarız” dedi.

KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ İÇİN YAPILDI

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, yurt arsasının 10 yıl önce hayırsever Şengül Çiftçioğlu tarafından bağışlandığını anlatarak, “Şengül Hanımın tek bir şartı vardı; arsasına ihtiyaç sahibi kız öğrenciler laik çizgide bir için bir yurt yapılması. Biz bu yurdu yaptık, işlettik. Şimdi de Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilecek. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.