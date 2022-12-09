Üniversite öğrencilerine sosyal market desteği

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Sosyal Market bu kez de üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürecek. Hayata geçecek uygulama ile Ordu’da eğitim alan öğrenciler belirlenen kriterler çerçevesinde Sosyal Market’ten yararlanacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde klasik belediyeciliğin dışında gönül belediyeciliğini de kente yayıyor. İnsan odaklı projelerle vatandaşların yaşam standardını artıran Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Sosyal Market projesi ile de ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Açıldığı günden bu yana dezavantajlı vatandaşların A’dan Z’ye ihtiyaçlarının karşılandığı Sosyal Market şimdi ise üniversite öğrencilerine fayda sağlayacak.

GIDADAN TEMİZLİĞE, KIRTASİYEDEN GİYİME HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Sosyal Market’ten ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra üniversite öğrencilerinin de yararlanmasını isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeye daha start verdi.

Üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için geliştirilen proje kapsamında Sosyal Market’ten her iki ay da bir olacak şekilde yararlanılabilecek 125 puanlık kartlar verilecek. Gıdadan temizliğe, kırtasiyeden giyime her türlü temel ihtiyacın yer aldığı Sosyal Market’ten yararlanacak öğrenciler, bu proje ile sosyal açıdan destelenecek.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Projeden yararlanmak isteyen öğrenciler Ordu’da yaşadığına dair ikametgâh kaydı, devlet veya özel yurt haricinde evde kaldığını gösterir belge, (kira kontratı, elektrik, doğalgaz, su faturası vb.), Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden geri ödemesiz burs aldığını gösterir belge ile 16 Aralık 2022 tarihine kadar www.ordu.bel.tr adresi üzerinden online olarak başvuru yapabilecek.

Online başvurusunu eksiksiz bir şekilde yapan öğrencilerin evrakları değerlendirilmek üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kuruluna sunulacak. Başvurusu olumlu bulunan öğrencilerin kartları 15 gün içerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca teslim edilecek.

Öte yandan Altınordu ilçesinde ikamet eden öğrenciler, Sosyal Market'ten yararlanmak istediğinde Sosyal markete gelerek, diğer ilçelerde bulunan öğrenciler ise online sistem üzerinden alışverişlerini yapabilecek.