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UNICEF destekli proje Hatay'da başladı

EĞİTİM 01.12.2023, 18:35
UNICEF destekli proje Hatay'da başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsisi ve altyapı desteği sağladığı program, Expo Antakya Alanı Hortikültür Sera Alanı Binası’nda düzenlendi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş; HBB ile UNICEF işbirliğinde gerçekleştirilen 6 Şubat Depremlerinin ardından il genelinde yürütülecek “Erken Çocukluk Gelişimi ve Engelliliğin Tespiti Projesi”nin açılış ve tanıtım törenine katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Savaş, büyük afetler sonrası önemli sorunlar yaşayan annelerin kendilerine ve bebeklerine iyi bakamadıklarını aktararak bundan dolayı da annelere destek olunması gerektiğini vurguladı.

Deprem sonrası kadınların erkeklerden daha fazla stresli bir dönem yaşadıklarının altını çizen Savaş, “Kadınlarımız öncelikle ailesine ve çocuklarına katkı sağlamak için her türlü imkânı seferber etmeye çalışırken kendisiyle ilgilenmeyi unutuyor. 8,5 ay önce kadın sağlığı konusunda HASUDER ( Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) ile bir projeye başlamıştık. Bugünkü projemiz de o projemizin tamamlayıcısı oldu.” diye konuştu.

SAVAŞ: SADECE YEREL, BÖLGESEL VE ULUSAL İMKÂNLAR YETERLİ OLMAZ

Büyük afetler yaşamış bir toplumun, hayata bağlanması için her safhada dünyanın da yardımına ihtiyacı olduğunu hatırlatan Başkan Savaş, “Sadece yerel, bölgesel ve ulusal imkânlarla o toplumu kurtarma şansımız yok.  Dünyada; bu konuda eğitimli, birikimli ve ekonomik imkânı olan kurum ve kuruluşların da mutlaka o bölgelerde faaliyetlerini sürdürüp pozitif anlamda o bölgeleri hayata bağlama ve geleceğe taşıma konusunda destek vermesi şarttır.” açıklamalarıyla tüm dünyaya destek çağrısında bulundu.

UNICEF’in tüm temsilcilerine, çalışanlarına ve HBB personellerine teşekkürlerini ileten Başkan Savaş, proje kapsamında emeği geçenlere ise başarılar diledi.

MARCHİ: HATAY’DA SİZLERLE EL ELE ÇALIŞACAĞIZ

Açılış konuşmalarının devamında söz alan UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, "Deprem sonrası toparlanma ve iyileşme sürecine destek olmaya devam etmek için UNICEF olarak Hatay'da sizlerle el ele çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Geleceği yeniden inşa etmek için öncelikle işe, çocuklarımızla ilgilenerek başlamalıyız. Erken çocukluk gelişiminde iyileştirmeye başlamak, parlak bir geleceğe giden en iyi yol gibi görünüyor. Erken çocukluk hizmetlerine yatırım yapmak, çocukların ve toplumun genel refahı açısından en yüksek getiriyi sağlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

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