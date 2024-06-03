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  Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “Yeşil” Bursa’da gerçekleşti

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ortaklığında düzenlenen “7 Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi” sona erdi Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda bilim insanın katıldığı kongre, 30 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihleri arasında BTÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşti

EĞİTİM 03.06.2024, 13:51
  Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “Yeşil” Bursa’da gerçekleşti

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ortaklığında düzenlenen “7. Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi” sona erdi. Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda bilim insanın katıldığı kongre, 30 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihleri arasında BTÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşti.BURSA (İGFA) - BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde gerçekleştirilen kongreye; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Tarım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Aydın Saldız, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Merkezi (BÜTAL) Müdürü Sedat Aktaş, kurum müdürleri, fakülte dekanları, kongrenin başkanları BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Perihan Binnur Kurt Karakuş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Cafer Turgut ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Serdal Öğüt, öğretim üyeleri, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşlarının ve sponsor firma temsilcileri ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.

"MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR YAPMAK ÖNEM KAZANDI"

Kongre Düzenleme Kurulu adına açılış konuşmasını yapan BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Perihan Binnur Kurt Karakuş multidisipliner çalışmaların bilimsel alanda gün geçtikçe daha fazla önem kazandığına işaret etti. Kurt Karakuş, 2018 yılında başlayan kongre geleneğinin bir parçası olan 7. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi'nin her yıl Adnan Menderes Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin himayelerinde düzenlendiğini bildirdiği konuşmasında “Tarımsal faaliyetler, çevresel dinamikler ve insan sağlığı sonuçları arasındaki bağlantıları keşfederek hem insanların hem de gezegenin refahını destekleyen bütünsel çözümler arayacağız. İster araştırma ister geliştirme olsun, kendi başımıza ne kadar başarırsak başaralım, bu bilgi dünyasında asla yeterli olmuyor. Dolayısıyla bu kongrenin odak noktası fikir alışverişi olup, bu alışverişe katılarak kongreden faydalanabilecek tüm tarafların kendi alanlarındaki faaliyetlerin yönetiminde uygulayabilmeleri umulmaktadır” dedi. Kurt Karakuş, başta Rektör Çağlar olmak üzere kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve konferansın davetli konuşmacıları Örobro Üniversitesi'nden Prof. Heidi Fiedler, Lancaster University öğretim uyesi Prof. Hao Zhang  ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Nabi Alper'e teşekkür etti.

"TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK, İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP ÜÇ TEMEL UNSURDUR"

Kongrenin; tarım, çevre ve sağlık konularını bir bütün olarak değerlendirmesi, güncel araştırmaları tartışması ile disiplinler arası çalışmalara olanak vermesi ülkemize ve dünyaya büyük katkı sağlayacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar” Tarım, çevre ve sağlık konuları, insanlığın geleceği için hayati öneme sahip üç temel unsurdur. Bu alanlarda yapılan çalışmalar, sadece günümüz yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp gelecek nesillerin de sürdürülebilir ve sağlıklı bir dünyada yaşamalarını sağlaması adına büyük bir önem taşımaktadır. Çevre bilincinin artırılması ve çevresel politikaların güçlendirilmesi, sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezdir. Sağlık alanında ise, tarım ve çevre ile doğrudan bağlantılı olarak birçok fırsat ve zorluk bulunmaktadır. Beslenme alışkanlıklarımızdan, yaşadığımız çevrenin kalitesine kadar pek çok faktör, sağlığımız üzerinde etki göstermektedir. Dolayısıyla, tarım ve çevre alanındaki iyileştirmeler, genel sağlık standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. COVID-19 pandemisi, tarım, çevre ve sağlık arasındaki kritik bağlantıları gözler önüne sermiştir. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, gıda güvenliğini sağlamak ve ekosistemleri korumak için elzemdir. Bu da insan sağlığını koruyup desteklemektedir. Sürdürülebilir tarım, çevre koruma ve halk sağlığı politikalarının entegrasyonu, gelecekteki pandemilere karşı dayanıklılık oluşturmak için gereklidir. Kongremiz; bu üç önemli alanın sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına, bilim insanları, uzmanlar ve sektör temsilcilerine bilgi paylaşımı ve iş birliği ortamı sağlamaktadır. Kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza ve organizasyon ekibine teşekkür ediyor, tüm katılımcılarımızın verimli ve başarılı bir kongre geçirmelerini diliyorum” dedi.

 Açılış konuşmaların ardından başlayan kongre, üç gün boyunca, 3 ayrı salonda sürdü. Yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleşen oturumlarda, 320 adet bildiri sunuldu.

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