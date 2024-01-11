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Uludağ Elektrik’ten aydınlık nesillere tasarruf bilinci

EĞİTİM 11.01.2024, 12:23
Uludağ Elektrik’ten aydınlık nesillere tasarruf bilinci

“Hayatı aydınlatıyoruz” sloganı ile yola çıkan ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmet verdiği bölgeye katma değer sağlayan Uludağ Elektrik, geleceğin aydınlık bireyleri olan çocuklara enerji tasarrufu ve verimliliğini gölge oyunu ile anlatmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - “Karagöz Hacivat ile Enerji Tasarrufu Gösterisi” Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri tarafından dikkatle takip edilirken, bilinçli enerji tüketimi konusunda da farkındalık oluşturmaya devam eden Uludağ Elektrik, enerji tasarrufunu çocuklara anlattı.

Gerçekleştirilen gölge oyunu ile bir yandan çocukların tasarruf ve verimlilik bilgilerinin pekiştirilmesi amaçlanırken diğer yandan da keyifli zaman geçirilmesi hedeflendi.

Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyunu 400 öğrenci büyük dikkatle izlerken, etkinlik sırasında sorulan sorulara da öğrenciler hep bir ağızdan cevap verdi.

Eğlenceli bir şekilde tasarruf uygulamalarının aktarıldığı etkinlikte Karagöz ve Hacivat çocuklara; kullanılmayan elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, kullanılmayan lambaların açık bırakılmaması, fırın ve buzdolabı kapaklarının çalışırken açılıp, kapatılmaması gerektiği gibi basit ama etkili tasarruf tüyolarını anlattı. Hacivat’ın Karagöz’e sorduğu sorular üzerinden kurgulanan oyunda, gelecek nesillere daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya bırakılabilmesi için tasarruf ve verimliliğin ne kadar önemli ve gerekli olduğu üzerinde duruldu.

Daha güzel bir dünya hedefiyle gerçekleştirilen etkinlik sonrasında,  etkinliğe katılan 400 öğrenciye enerji tasarrufu temalı kitaplar hediye edildi.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Uludağ Elektrik ailesi olarak biz de her yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çevre ve tasarruf bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Dünyanın kaynakları bu denli hızlı tükenirken, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek önem taşıyor. Biz de işe temelden başlıyor ve çocuklara tasarruf bilincini kazandırmaya çalışıyoruz. Okullarda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sayesinde de öğrencilerin hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir aktivite daha gerçekleştirmiş olduk. Uludağ Elektrik olarak her yıl güncellediğimiz ve yenibilgilerle desteklediğimiz kitaplarla çocukların sağlıklı bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının ne kadar önemli olduğunun bilincine varmalarını sağlıyoruz. Öğrenciler kitaplarda yer alan bilgiler ile yenilenebilir enerji kaynakları ile aydınlatılan evler ve fabrikaları, sokakları, park ve bahçeleri keşfederek farkındalıklarını artırıyor. Bu sayede güneş enerjisi ile çalışan araba, otobüs, gemi, uçak, tren, bisiklet gibi çevreye zarar vermeyen temizenerji kaynaklarıyla çalışan teknolojilerin de farkına varıyorlar” dedi.

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