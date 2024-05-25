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TÜRKSOY'dan ERÜ’de konferans

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Stratejik Araştırmalar Merkezi (ERUSAM) tarafından "Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesi ve TÜRKSOY" konulu konferans düzenlendi Konferansa konuşmacı olarak TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf katıldı Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof Dr Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof Dr Oktay Özkan, Prof Dr M Hakan Poyrazoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, TÜRKSOY Kültür Sanat Daire Başkanı Başvekili Güler Fedai, Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ERUSAM) Müdürü Doç Dr Can Deveci, Müdür Yardımcısı Dr Öğr Üyesi Tekin Aycan Taşcı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı Ekinlik kapsamında ilk olarak, "TÜRKSOY Objektifinden Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi"nin açılışı ERÜ Rektörü Prof Dr Fatih Altun ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından gerçekleştirilerek, gezildi ERÜ Rektörü Prof Dr Fatih Altun, etkinlikte yaptığı konuşmada TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’a katılımlarından dolayı teşekkür etti Rektör Prof Dr Altun, “TÜRKSOY ile ortak çalışmalar yürüterek, Türk Dünyasına katkı sağlamaya Erciyes Üniversitesi olarak önem verdiklerine dikkat çekti Türk Dünyası ile Üniversite olarak iş birliklerine her zaman önem verdiklerinin altını çizen Rektör Prof Dr Altun, “Erciyes Üniversitesi olarak Türk Dünyası’nda ki üniversiteler ile bir araya gelerek birçok projelerde eğitim amaçlı, araştırma amaçlı, toplumsal katkı amaçlı ortak iş birliği protokolleri ile katkı sağlamaya gayret ediyoruz ve her geçen bu iş birliklerinin sayısını da artırmaya çalışıyoruz Bunları yaparken de bizlerin yegâne bir amacı var Biz daha çok Türk Dünyası’ndaki öğrencilerimize ulaşmak istiyoruz Onların eğitimine katkı sağlamak ve onlara sahip olduğumuz ortak kültürü daha zenginleştirerek ve daha da yukarıya çekmek için gayret ediyoruz” dedi ERUSAM Müdür Yardımcısı Dr Öğr Üyesi Tekin Aycan Taşcı ise konuşmasında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti Açılış konuşmalarının ardından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından "Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesi ve TÜRKSOY” konulu konferansa verildi Konuşmasında TÜRKSOY hakkında katılımcılara bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Rektör Prof Dr Fatih Altun’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti TÜRKSOY’un Türk Dünyasında şöhretli bir kuruluş olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, “Bugün Erciyes Üniversitesi sayesinde Kayseri’deki gençlere TÜRKSOY’u anlatma fırsatı bulduk Türkler arasında kültürel manada güç birliği yapmayı sağlayacak, Türk kültürü ve medeniyetini dünyaya tanıtacak bir ortak teşkilat var Biz güçlerimizi birleştirmezsek zenginliğimiz çoğaltamayız Bizim büyük bir hazinemiz var, dilimiz Bugün ki çok şöhretli milletler ve devletler hiç ortaya çıkmadığı dönemlerde yüzyıllar önce bu millet dünyanın her konuda liderliğini yapıyordu Yine yapar ve yine yapacak” diye konuştu

EĞİTİM 25.05.2024, 07:18
TÜRKSOY'dan ERÜ’de konferans

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Stratejik Araştırmalar Merkezi (ERUSAM) tarafından "Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesi ve TÜRKSOY" konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, TÜRKSOY Kültür Sanat Daire Başkanı Başvekili Güler Fedai, Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ERUSAM) Müdürü Doç. Dr. Can Deveci, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tekin Aycan Taşcı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ekinlik kapsamında ilk olarak, "TÜRKSOY Objektifinden Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi"nin açılışı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından gerçekleştirilerek, gezildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, etkinlikte yaptığı konuşmada TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf’a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, “TÜRKSOY ile ortak çalışmalar yürüterek, Türk Dünyasına katkı sağlamaya Erciyes Üniversitesi olarak önem verdiklerine dikkat çekti.

Türk Dünyası ile Üniversite olarak iş birliklerine her zaman önem verdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi olarak Türk Dünyası’nda ki üniversiteler ile bir araya gelerek birçok projelerde eğitim amaçlı, araştırma amaçlı, toplumsal katkı amaçlı ortak iş birliği protokolleri ile katkı sağlamaya gayret ediyoruz ve her geçen bu iş birliklerinin sayısını da artırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de bizlerin yegâne bir amacı var. Biz daha çok Türk Dünyası’ndaki öğrencilerimize ulaşmak istiyoruz. Onların eğitimine katkı sağlamak ve onlara sahip olduğumuz ortak kültürü daha zenginleştirerek ve daha da yukarıya çekmek için gayret ediyoruz” dedi.

ERUSAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tekin Aycan Taşcı ise konuşmasında etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından "Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesi ve TÜRKSOY” konulu konferansa verildi.

Konuşmasında TÜRKSOY hakkında katılımcılara bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

TÜRKSOY’un Türk Dünyasında şöhretli bir kuruluş olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, “Bugün Erciyes Üniversitesi sayesinde Kayseri’deki gençlere TÜRKSOY’u anlatma fırsatı bulduk. Türkler arasında kültürel manada güç birliği yapmayı sağlayacak, Türk kültürü ve medeniyetini dünyaya tanıtacak bir ortak teşkilat var. Biz güçlerimizi birleştirmezsek zenginliğimiz çoğaltamayız. Bizim büyük bir hazinemiz var, dilimiz. Bugün ki çok şöhretli milletler ve devletler hiç ortaya çıkmadığı dönemlerde yüzyıllar önce bu millet dünyanın her konuda liderliğini yapıyordu. Yine yapar ve yine yapacak” diye konuştu.

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