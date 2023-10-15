Türkiye’nin en ünlü yazarları bu fuarda

Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı hafta sonunda Türkiye’nin en ünlü yazarlarını ağırladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı, hafta sonu da birbirinden değerli şair ve yazarları ağırladı. Türkiye’nin en ünlü yazarları Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda imza günü ve söyleşilerle okurlarıyla buluşan Zafer Adak, Yoshinori Morivaki, Serkan Karaismailoğlu, Nihat Genç ile Savaş Barkçin, Erdem Atay, Sertaç Abi, Gri Koç, Eminer Erk Bekdemir ile Hayati İnanç ve Bekir Develi, Canten Kaya, Barış Doster ile Uğur Arslan, Kazım Yurdakul, Yavuz Dizdar, Leyla Şahin ve Kemal Yalçın söyleşilerde Denizlililere seslendi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Depreme Hazır mıyız?” konulu söyleşiye katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitap fuarının 10 gün boyunca açık kalacağını belirterek 7’den 70’e tüm hemşehrilerini fuara davet etti. Düzenledikleri her kitap fuarının bir öncekinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Fuarda 238 yayınevimiz var ve 216 yazarımız, şairimiz de sevenleriyle buluştu. Bazıları imza günlerinde, bazıları ise söyleşi ve konferanslarla burada oldu. On gün boyunca Denizli’mizde kitap şöleni yaşanacak” dedi. Gelecek nesillerin daha donanımlı olmasını istediklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Çocuklarımız ülkemizi yarınlara daha güçlü şekilde taşısın, başarılı olsunlar istiyoruz. Onun için kitap fuarımızın temelinde bu var” dedi.

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben anne-babalardan rica ediyorum. Çocuğunuzun elinden hafta sonu tutup kitap fuarımıza getirin. Çocuklarımız burada kitapla buluşsun, kitabın kokusunu hissetsin, yazarlarımızı dinlesin. Gelip burada o havayı teneffüs etmek ve kitap şölenini yaşamak çok kıymetli. Şehrimizden, çevre illerden isteyen herkes buraya katılabilir. Kapılarımız herkese açık. Burası insanlarımızın her türden arzu ettiği, sevdiği yazarlarla, kitaplarla buluştuğu bir fuar. Tüm vatandaşlarımızı, tüm hemşerilerimizi 22 Ekim’e kadar sürecek fuarımıza davet ediyorum.”

Kitap fuarına ücretsiz ulaşım

Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların fuar alanına ulaşımı için de kolaylık sağlayacak. Bu kapsamda fuar süresince her gün saat 09.00'dan itibaren iki saatte bir İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önü ve Pamukkale Üniversitesi KYK önünden; Adalet Parkı’ndan ise her gün saat 10.00’dan itibaren iki saatte bir ücretsiz otobüsler kalkacak. Son servis ise saat 18.00'de hareket edecek. Fuar, 13 Ekim-22 Ekim tarihleri arasında saat 20.00'ye kadar açık kalacak.