Son Dakika

Türkiye’nin eğitimde milli modeli ‘Harezmî Eğitimi’ İzmir’de başladı

‘Harezmî Eğitim Modeli’ni uygulamaya başlayan 27 pilot ilden biri olan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 pilot okulda faaliyetlerine başladı

EĞİTİM 01.04.2024, 14:15
Türkiye’nin eğitimde milli modeli ‘Harezmî Eğitimi’ İzmir’de başladı

‘Harezmî Eğitim Modeli’ni uygulamaya başlayan 27 pilot ilden biri olan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 pilot okulda faaliyetlerine başladı.

İZMİR (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde Şubat ayında başlatılan Türkiye’nin milli eğitim modeli olan ‘Hârezmî Eğitim Modeli’ İzmir’de 5 okulda uygulanıyor. Torbalı Bilim ve Sanat Merkezi, Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi, Karşıyaka Evin Leblebicioğlu Ortaokulu, Balçova Bilim ve Sanat Merkezi ile Narlıdere İlhan Onat İlkokulu modeli uygulayacak pilot okullar olarak belirlendi.

UYGULAYICI ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLDİ

Bakanlığımız Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından pilot uygulamada görev alacak öğretmenlere verilen eğitimde; modelin zemininde yer alan bilgisayar bilimi öğretiminin sosyal bilim dalı ile bütünleştirilmesi, bilgi işlemsel düşünme becerisinin hayata adapte edilmesi, programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanımı, disiplinler arası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğinin benimsenmesi, robotik ve oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen içeriklerin oluşturulması gibi birbirinden farklı konu başlıklarına yer verildi.

Eğitim alan uygulayıcı öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Hârezmî Eğitim Modeli Öğretmen Eğitimi’ni tamamlamalarının ardından okullarda modelin uygulanmasına ilişkin çalışmalara başladı.

Bu kapsamda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak faaliyet öncesinde, Harezmî Eğitim Modeli uygulayıcı öğretmenleri, Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde eylem araştırması eğitimi aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Tekin Dede ile gerçekleştirilen eğitim çerçevesinde modelin uygulama sürecinde bilimsel bakış açısıyla yürütülebilecek araştırmalara çeşitli örnekler sunuldu.

‘ÜRETEN VE TASARLAYAN ÖĞRENCİLER OLACAK’

Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine uygun geliştirilen Harezmî eğitim modelinin İzmir’deki pilot okullarda da uygulanmaya başladığı söyleyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, adını İslam bilgini matematikçi, astronom ve coğrafyacı El-Harezmî’den alan modelin, öğrencileri ezberci sistemden uzaklaştırarak uygulamalı öğrenmeye ve teknoloji odaklı üretkenliğe teşvik ettiğini vurguladı. Harezmî eğitim modelinin kalıcı öğrenmeyi de sağladığını kaydeden Yahşi, ‘Bu sayede evlatlarımız, öğrendiğini unutmayan, üreten ve tasarlayan öğrenciler olacak.’ dedi.

Gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmek amacıyla uygulanan eğitim modelinde çocukların, oyun tasarımı ile eğlenerek üreten öğreniciler olması hedefleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim modelinin ülke genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında uygulanması planlanıyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Liverpool 29 67
2. Arsenal 29 65
3. M.City 29 64
4. Aston Villa 30 59
5. Tottenham 29 56
6. M. United 29 48
7. West Ham United 30 44
8. Newcastle 29 43
9. Brighton 29 42
10. Wolves 29 41
11. Chelsea 28 40
12. Fulham 30 39
13. Bournemouth 29 38
14. Crystal Palace 29 30
15. Brentford 30 27
16. Everton 29 25
17. Nottingham Forest 30 22
18. Luton Town 30 22
19. Burnley 30 18
20. Sheffield United 29 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Athletic Bilbao 30 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 29 41
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 29 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 30 13