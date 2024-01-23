Türkiye’deki öğrencilere Avrupa’da bilimsel araştırma fırsatı

Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Amgen’ın, Amgen Vakfı aracılığıyla yürüttüğü global araştırma deneyimi programı Amgen Scholars’ın bilim dünyasına katkısı her geçen gün artıyor. 2024 programı için başvurular 1 Şubat’a kadar devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık, ilaç ve biyoteknoloji sektörlerinin lider şirketlerinden Amgen, Amgen Vakfı aracılığıyla 1991 yılından bu yana geleceğin bilim insanlarına ilham vererek bilim okuryazarlığını güçlendiriyor. Fen eğitimini, çağın ve geleceğin gereksinimlerine uygun olarak yeniden tasarlıyor. Amgen Vakfı’nın finansal desteği ile yürütülen programlar ile, lokal liselerden dünyanın önde gelen eğitim kurumlarına kadar geniş bir öğrenci-öğretmen havuzuna ulaşılıyor.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden üst düzey öğretim görevlileriyle bir araştırma projesine dahil olan öğrenciler; program süresince staj yaptıkları kurumlarda önemli araştırma projelerine katılıyor, uygulamalı laboratuvar deneyimi kazanıyor ve bilimin ilerlemesine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca, kıymetli bilim insanları ve akademisyenler tarafından mentorluk alıyor; bilimsel seminerlere, atölyelere ve network etkinliklerine dahil oluyorlar. Bunlara ek olarak, öğrencilerin araştırma projelerini paylaştığı, biyoteknoloji hakkında bilgi edindiği ve kıymetli bilim insanlarından doğrudan bilgi alabildikleri sempozyumlara katılma şansı yakalıyorlar. Dünya genelinde 25 üst düzey enstitünün ev sahipliği yaptığı bu yaz araştırma programında, yine dünya genelinde 905 üniversite ve kolejden 5,300'den fazla Amgen Scholars mezunu bulunuyor.

“AMGEN SCHOLARS PROGRAMI İLE BİLİMSEL EĞİTİMİ TEŞVİK EDİYORUZ”

Amgen Türkiye Genel Müdürü Gülden Berkman, Amgen olarak gençlerde bilim tutkusu yaratmak için sürekli yenilikçi projelere imza attıklarını belirtirken, Amgen Scholars Programı bünyesindeki tüm çalışmaların da bu amaçla uyumlu olduğunu kaydediyor.

“Amgen olarak hastaların hayatına değer katacak ilaç ve tedaviler geliştirmenin yanı sıra, Amgen Vakfı bünyesindeki projelerimizle gençlere daha kaliteli bir bilimsel eğitim sunmak için çalışıyoruz. Global olarak 2007 yılında çalışmalarına başlayan Amgen Scholars Programı’na, 5,300’den fazla öğrenci katılmış durumda. Katılımcıların %58’inin kadınlardan oluşması bizim için ayrıca mutluluk verici. Amgen Türkiye olarak Amgen Scholars Programı’nın önemli parçalarından biriyiz. Kurulduktan sadece iki yıl sonra, 2009’da, programın Türkiye ayağını devreye aldık. O günden bu yana 13 üniversiteden toplam 71 öğrencimizin, Avrupa’nın önde gelen eğitim kurumlarının yaz dönemi araştırma programına dahil olmasını sağladık. 2023’te ise ülkemizden toplam 523 başvuru arasından 11 öğrencimiz yine bu yolla programa kabul aldı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artmasını amaçlıyoruz.”

BAŞVURULAR 1 ŞUBAT’TA SONA ERİYOR

Amgen Vakfı, Amgen Scholars Programı ile 16 yıl içinde genç bilim insanlarına toplamda 74 milyon dolarlık eğitim desteğinde bulundu. Program, dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından 24’ü ile ortak çalışarak 700’den fazla kolej ve üniversiteyi temsil eden lisans öğrencisine laboratuvar ortamında araştırma yapma fırsatı sunuyor. Hayata geçirildiği 2007 yılından bu yana, programa Toplam 3,542 öğrenci katıldı. Amgen Scholars programımız ile Türkiye’de ise son 10 yılda toplam 48 öğrenci, 8 hafta boyunca Avrupa’daki üniversitelerde çalışarak kariyer yolculuklarına heyecan verici deneyimler kattı.

2024 yılı Amgen Scholars Programı’na başvurular 1 Şubat Perşembe günü sona eriyor.