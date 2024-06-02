Türkiye’de LGS heyecanı

8. sınıf öğrencilerin girdiği Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı başladı. Yaklaşık 1 milyon öğrenci, LGS sınavında ter döküyor.

ANKARA (İGFA) - Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı, tüm yurtta başladı. 1 milyon civarında 8. Sınıf öğrencileri, istedikleri liseye girebilmek için yarışıyor.

Adrese dayalı yerel yerleştirme ile sınava giren öğrenciler, 3 bin 891 okulda ter döküyor.

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30’da başladı ve ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

İki oturumda toplam seçmeli 90 soruya öğrenciler cevap verecek. Her oturumun sınav süresi 75 dakika olacak.