Turizm sektörünün eğitim yuvası oldu

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Eskişehir, şehir turizmi ile büyük hareketlilik yaşarken turizm fakültesi öğrencilerinin yanı sıra profesyonel turist rehberlerinin eğitim gezileri de Eskişehir’de uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - İç turizmin gözde şehirlerinden olan ve bozkırın ortasında turizm mucizesi olarak adını duyurmaya devam eden Eskişehir, üniversitelerin yanı sıra turizm sektörünün dikkatini çekmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in “Şehir Turizmi” hedefiyle hayata geçirdiği müzeler, tematik parklar ve turistik tesisler büyük ilgi görürken, İç Anadolu’nun ortasındaki büyük turizm hareketliliği aynı zamanda bir eğitim yuvasına dönüştü.

Türkiye’nin birçok üniversitesinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının turist/turizm rehberliği bölümleri öğrencileri ile mezunlarının eğitimlerini yaptığı Eskişehir, son olarak Ankara Rehberler Odası’nın (ANRO) görev ve yetki kapsamında görev yapan 12 ilden 50 profesyonel turist rehberini ağırladı.

Ankara, Afyon, Bartın, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Konya ve Zonguldak illerinde ikamet eden ve Türkiye’nin her ilinde görev yapan 50 profesyonel turist rehberi eğitim gezisi kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin turistik tesislerini incelediler.

Yapılan gezide tematik parklardan Kentpark ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ile Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ziyaret edildi. Ayrıca Odunpazarı Modern Müzeyi de (OMM) gezen rehberler tarihi Odunpazarı bölgesinde de incelemelerde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü yetkilileri Eskişehir’in turizm potansiyeline dikkat çekerek, “Her geçen gün Eskişehir’in turizmindeki uzman sayısı artmakta ve bu durum diğer çevre illere örnek olmaktadır. Mesleğinde bilinçli profesyonel turist rehberleri Eskişehir destinasyonunu anlatmak ve şehrimizdeki turizm kaynaklarını doğru anlatmak için hazır olduklarını belirterek şehrimizin büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha teyit ettiler. Eskişehir turizmde önemli bir şehir olarak sektörün tüm paydaşlarına ağırlamaya ve turizm potansiyelini büyütmeye devam edecektir.” dediler.