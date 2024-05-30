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Tüpraş ve MEB’den robotik kodlama yarışması

EĞİTİM 30.05.2024, 16:45
Tüpraş ve MEB’den robotik kodlama yarışması

Enerjimiz Geleceğe: Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum Projesi” kapsamındaki ilk yarışma İzmir’deki ortaokullar arasında gerçekleştiİZMİR (İGFA) -  Tüpraş’ın Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü “Enerjimiz Geleceğe: Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum Projesi” kapsamındaki ilk yarışma İzmir’deki ortaokullar arasında gerçekleşti.

Etkinlikte Tüpraş’ın İzmir’de robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme ve ahşap tasarım sınıfları kurduğu 8 ortaokuldan 32 öğrenci yarıştı. Tüpraş, bugün 7 il ve 45 ortaokulda kurduğu atölyeler aracılığıyla teknoloji ve inovasyon alanındaki yeniliklerle öğrencileri buluşturmaya devam ediyor.  

Türkiye’nin enerjisini üretirken faaliyet gösterdiği bölgelerin gelişimini toplumsal fayda odaklı projelerle desteklemeyi amaçlayan Tüpraş, 2018’den bu yana MEB ile yürüttüğü “Enerjimiz Geleceğe: Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum” projesi kapsamında okullar arası ilk yarışmayı İzmir’de düzenledi.

27 Mayıs 2024 tarihinde Tüpraş İzmir Aliağa Rafinerisi sosyal tesislerinde İzmir Rafineri Müdürü Volkan Demirtaş ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmaya MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nü temsilen Millî Eğitim Uzmanı Gürkan Gökhan Türker, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynep Başdaş ve Aliağa İlçe Millî Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz katıldı.

Etkinlikte Tüpraş’ın İzmir’de robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme ve ahşap tasarım sınıfları kurduğu 8 ortaokul yarıştı. 7. ve 8. sınıflardan, 2’şer kız ve 2’şer erkek olmak üzere 4 kişilik takımlardan, 32 öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler; robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme ve ahşap tasarım sınıflarında öğrendiklerini, çağımızın önemli sorunlarına çözümler bulmak için kullandılar.

SU TASARRUFU İÇİN AKILLI SERALARDAN, ENERJİDE YENİLİKÇİ PROJE FİKİRLERİNE ÖDÜLLER VERİLDİ

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı yenilikçi çözüm önerileri içeren, enerji ve su tasarrufu sağlayan inovatif ve teknolojik proje tasarımlarını sunan öğrenciler MEB ve Tüpraş yönetiminin yer aldığı jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yarışmada İzmir il birincisi Bayraklı Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu oldu. İl ikincisi Bornova Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu olurken, üçüncülük ödülünü Aliağa Atatürk Ortaokulu aldı.

İl birincileri ödül olarak dizüstü bilgisayar, il ikincileri tablet, il üçüncüleri ise akıllı saat almaya hak kazandı. Dereceye giren ekiplere sertifikaları ve ödülleri MEB ve TÜPRAŞ yetkilileri tarafından verildi.

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