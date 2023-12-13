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Tufting kursu gençlerin ilgisini çekiyor

EĞİTİM 13.12.2023, 15:39
Tufting kursu gençlerin ilgisini çekiyor

Son dönemde özellikle gençlerin ilgisini çeken Tufting dokuma kursu artık KO-MEK ile tüm Kocaeli’ndeKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından verilen meslek ve sanat eğitim kurslarına ülkemizde son dönemde yaygınlaşan Tufting branşı da eklendi.

378 farklı branşta eğitim veren KO-MEK tufting ile dekorasyon branşına yeni bir modül eklemiş oldu. Özel bir cihazla gerilen özel kumaş üzerine iplerin dokunmasıyla elde edilen dekoratif ürünlere verilen isim olan Tuftinge şimdiden gençlerin ilgisi oldukça yoğun.

TUFTİNG KURSUNA BAŞVURULAR BAŞLADI

Hediyelik eşya, anahtarlık duvardan duvara halı gibi birçok dekoratif eşyanın elde edildiği tufting ürünlerinde tamamen tasarım amaçlı çalışmak gerekiyor. Yurt dışında oldukça yaygın olan ve ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan Tufting dokuma sanatı KO-MEK’te halı dokuma branşı adı altında farklı bir modül olarak gösteriliyor. Ev hanımlarının ve bu işi yaparak para kazanmak isteyen vatandaşların şimdiden ön kayıt yaptırdığı Tufting branşında yeterli başvurunun ve fiziksel alt yapının uygun olduğu tüm kurs merkezlerinde açılması planlanıyor.

Emek gerektiren bu branşı kurs merkezlerini ziyaret ederek tanıtan eğitmen Aynur Başak, “Dekoratif el sanatları eğitmeni olarak ülkemizde pek bilinmeyen tuftingi tanıtmak için çalışıyoruz. Tufting halı dokuma sanatı branşı adı altında otomatik makaslarla yapılmakta. Bu dokuma sanatı ile toka, elbise amblemi ve büyük oda halılarına kadar her şeyi yapabilirsiniz. Son zamanda çok geniş alanda kullanılan bir dokuma yöntemi kursiyerlerimiz de merak ediyor. Biz de tanıtımlarımızı yaparak bu branşta açacağımız yeni kurslar için başvurular almaya başladık” dedi.

OLDUKÇA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİNE SAHİP

Dokuma aşamalarını da anlatan eğitmen Başak, “Bu yeni dokuma branşına kursiyerlerimiz çok hevesli ama bu işi eğitim almadan yapmak çok zor. Önceliğimiz eğitim ve iş sağlığı olmalı. Bu işi yaparak yurt dışında olduğu gibi satışını gerçekleştirerek ekonomimize katkıda bulunabiliriz. KO-MEK olarak şu anda halı dokuma branşı altında tufting modülü olarak veriyoruz. Oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan yeni branşımıza kursiyerlerimizi bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden emekli öğretmen Zümrüt Kutlu, “KO-MEK kursları çok ilgimi çekiyor. Daha önce birçok farklı branşta eğitim aldım. Tufting kursunu internetten gördüm ilgimi çekti. Bu yeni branş sayesinde bir çok ürün yaparak satışını gerçekleştirebiliriz. Biz de yaptığımız ürünleri komeksepeti.com aracılığıyla satmayı düşünüyoruz. Benim hayalim buradan aldığım eğitimle büyük bir Türk bayrağı dokumak” açıklamasını yaptı.

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