TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları okullarla buluşturulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınlarını Türkiye genelindeki tüm okullarla buluşturacakları müjdesini vererek, “'Türkiye Yüzyılı'nın yeni başarı hikayelerinde de sizlerin imzası olacak.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Valiliği, TÜBİTAK ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen, İstanbul'daki okulların TÜBİTAK Popüler Bilim yayınlarıyla buluşturulduğu "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesinin tanıtımı ve "Küçükçekmece Bilim Merkezi Protokolü İmza Töreni" gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden aktarılan habere göre Bakan Kacır, kritik teknolojilerde "tam bağımsızlık" anlayışıyla yürüyüşe devam ettiklerini belirterek, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacak atılımları birer birer gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'yi Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve beşeri sermayesiyle küresel bir üretim üssü haline getirdiklerini dile getiren Kacır, gençleri bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların bu alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak adımlar attıklarından bahsetti.

337 BİN TAKIM, 1 MİLYON GENÇ

Kacır, bu adımların başında TEKNOFEST'in yer aldığına işaret ederek, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile yarışmalara katılan gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz. 2023 yılında 44 teknoloji yarışmamıza, 337 bin takımda 1 milyon gencimizin katılımı, dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlik ruhunun Türkiye'de doğduğunu gösteriyor. Tabii TEKNOFEST gençlerimize sunduğumuz imkanlardan sadece bir tanesi.” diye konuştu.

39 İLÇEYE TÜBİTAK KİTAPLIĞI

"Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi ile Cumhuriyetin 100. yılında, 517 bin 350 popüler bilim kitabını ve on binlerce dergiyi, İstanbul'daki 4 bin 44 okula armağan ettiklerini aktaran Kacır, "Ayrıca İstanbul'daki ilçelerimizin tümüne, 39 ilçemize TÜBİTAK kitaplığı kuruyoruz. Çünkü gençlerimiz bizim en değerli varlıklarımız, bugünün ve yarının teminatıdır. Gençlerimizden, öğrencilerimizden beklentimiz büyük." dedi.

Bakan Kacır, konuşmasına gençlere verdikleri önemden bahsederek devam etti. Geleceğin Türkiye'sini inşa ederken, gençlerle beraber yürüdüklerini bildiren Kacır, gençlerin erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlıkları elde etmelerini ve birer bilim okuryazarı olmalarını istediklerini söyledi.

GENÇLERE TAVSİYEDE BULUNDU

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Kacır, tıpkı tarihte olduğu gibi ancak merhamet ve adaletle yükselen bir medeniyetin ışığında gelişen bilim ve teknolojinin insanlığa iyilik getirebileceğini aktardı. Kacır, "Biz bu yolculukta her daim sizinleyiz, sizlerle olacağız. Bizim en kıymetli yol arkadaşımız sizlersiniz. İnanıyorum ki kitaplarla bağımız kuvvetlendikçe, düşünce çabasından, okumaktan vazgeçmedikçe ülkemize ve insanlığa yararlı nice ilmi çalışmanın, teknolojik kazanımın kapısını aralayacağız. Yeter ki siz hayal kurmaktan, inanmaktan, çalışmaktan vazgeçmeyin. Bugün 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin tüm gurur tablolarında gençlerimizin izi var. 'Türkiye Yüzyılı'nın yeni başarı hikayelerinde de sizlerin imzası olacak. Benim şuna inancım tam; biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onların önlerindeki engelleri kaldırdıkça, bu ülkeden daha nice Aziz Sancarlar, nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak.” diye konuştu.