TÜBİTAK Bölge Sergisi'ne İzmir damgası

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na İzmir damgasını vurdu.AYDIN (İGFA) - İzmirli öğrenicler Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen ödül töreninde farklı alanlarda 9 birincilik, 9 ikincilik ve 6 üçüncülük alarak büyük bir başarıya imza attı.

Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda yapılan ödül törenine; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile İzmir bölgesi il milli eğitim müdürleri katıldı.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri tanıtım videosu ile başlayan törende konuşan İzmir Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Onur Dönmez, yarışmanın Türkiye genelinde 12 farklı bölgede eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti. 2023 Mayıs ayında başlayanyarışma sürecinde 1224 başvuru alındığını ve İzmir Bölge Sergisinde, Türkiye finaline gidecek olan 16 projenin seçildiğinisöyleyen Dönmez, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölge sergisi ve ödül törenine ev sahipliği yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ülkenin gençlerinin savunma, uzay, bilim ve sanayi alanlarındahazırladığı projeler sayesinde geleceği görme fırsatı olduğunu belirterek, hepsinin birbirinden kıymetli projeler olduğunu ve İzmir bölgesinden katılan 6 ilden emek veren tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Törende birincilik ödüllerini vermek üzere sahneye çıkan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, muhteşem programın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Konuşmalar sonrasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın tebrik mesajı okunurken, Doç. Dr. Onur Dönmez tarafından projede emeği geçen öğretim üyelerine plaket ve çiçek takdimi yapılan program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.