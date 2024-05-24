TSKB, 6. kütüphanesini Siverek'e açtı

Depremden etkilenen illerde eğitime desteğini sürdüren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 6. okul kütüphanesini Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine açtı.İSTANBUL (İGFA) - TSKB, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde eğitimde fırsat eşitliğine ve kalıcı iyileşmeye destek olmak amacıyla başlattığı '11 ilde 11 kütüphane' projesi kilenen illerde, eğitimde fırsat eşitliğine ve kalıcı iyileşmeye destek olmaya devam ediyor.

’11 ilde 11 kütüphane’ projesi kapsamında, altıncı TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi’ni Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri İlk ve Ortaokulu’nda hizmete açan Banka, zenginleştirilmiş kütüphanelerle (Z-kütüphane) çocukların sadece kitapla değil teknoloji aracılığıyla da bilgiye erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra öğrenirken eğlenmelerini amaçlıyor.

Hatırlanacağı gibi TSKB, bugüne kadar 6 farklı şehirde 5 bine yakın öğrenciye 25 bin kitap ve eğitim destek araçlarını ulaştırmıştı. Yeni nesil kütüphane anlayışını temsil eden Z-kütüphaneler, çocuklara bilgiye kolay erişim ve keyifli çalışma ortamı sunuyor. Okuma becerisi ve zihinsel gelişimi destekleyen aktiviteler, estetik tasarımıyla dikkat çeken bu kütüphanelerde yer alıyor. Ayrıca, çeşitli zekâ oyunları, teknolojik araçlar ve eğitim destek materyalleri de çocukların kullanımına sunuluyor.