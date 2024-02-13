Trakya Üniversitesi ve Tiran Üniversitesi iş birliği anlaşması imzaladı

Trakya Üniversitesi'nin Kalıcı Yönetim Kurulu üyesi ve Kalıcı Genel Sekretaryası görevini üstlendiği Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Arnavutluk Tiran Üniversitesi ile ikili iş birliği anlaşması imzalandı.EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha karşılıklı fayda sağlama ve ortak paydalar doğrultusunda iş birliğini güçlendirmenin amaçlandığı ikili iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerin yanı sıra kültürel iş birliğini de içermekte olup, öğrenci ve akademisyen değişim programlarını, staj imkanlarını ve akademik, sanatsal ve kültürel etkinlikleri kapsamaktadır.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tiran Üniversitesi ile olan ilişkilerin tarihsel süreç içerisinde artarak geliştiğini vurgulayarak bu anlaşma ile her iki üniversitenin de uluslararası alanda daha etkin bir konuma gelmesine ve öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için daha geniş imkanlar sunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.