Trakya Üniversitesi 'özel yeteneklileri' belirledi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans bölümü özel yetenek sınavları tamamlandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans programı kapsamında iki gün süren 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans programı kapsamında gerçekleştirilen “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları”nda aday öğrenciler hayal ettikleri bölüme girmek için yeteneklerini sergiledi.

Temel Müzik Teorisi ve Çalgı alanında yapılan iki aşamalı sınavlarda adaylar; Yaylı Çalgılar, Nefesli ve Vurmalı Çalgılar ile Piyano branşlarında katılım sağladı.

Jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerde başarı gösteren adaylar; sonuçları Devlet Konservatuvarı Resmi İnternet Sitesi https://konservatuvar.trakya.edu.tr/ adresinden sonuçları öğrenebilirler.