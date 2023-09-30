Trakya Üniversitesi'nden Saraybosna Üniversitesi'ne ziyaret
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım’ı ziyaret ettiErdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) 7. Genel Kurul Toplantısı ve BUA 2023 Balkanlar'da Akademik İşbirliği, Zorluklar ve Gelecek Perspektifleri Konferansı için Bosna-Hersek’e giden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, toplantı öncesinde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyarette Türk Tarih Kurumu eski Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Çetin’ de yer aldı.
Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında potansiyel iş birliklerinin görüşüldüğü ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Trakya Üniversitesi olarak Balkanlardaki üniversitelerle, kurumlarla iş birliğini çok değerli buluyoruz. Bu anlamda Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile olan ilişkilerimizi daha da ilerletmek ve birlikte ortak projeler hayata geçirmek adına oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği Toplantısı öncesi fikir alışverişinde bulunma imkânı yakaladık.” dedi.
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