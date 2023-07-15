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Trakya Üniversitesi'nde genç ekonomistler mezun oldu

EĞİTİM 15.07.2023, 12:56
Trakya Üniversitesi'nde genç ekonomistler mezun oldu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törende diploma alan ve mezun olmanın sevincini yaşayan öğrenciler, başarılarını cübbe giyip kep atarak kutladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, mezun olmaya hak kazanan öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Ekonometri bölümlerinden mezun olan öğrenciler, mezuniyet sevinci yaşadı.

İki ayrı program halinde düzenlenen törene Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklâl Marşı ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan törende mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birincisi Yunus Emre Kızmaz, dört yıl önce başladıkları serüvenin bugün sonuna geldiklerini ifade ederek mezun arkadaşlarına hitaben “Sevgili arkadaşlarım, hayatınızın yarınını inşa etmek tamamen sizin elinizde. Gelecek kaygısına ve başkalarından bir beklentiye girmeyin, pes etmeyin, zorluklara başa çıkın, hatalarınızdan ders çıkarın, fırsatları kollayın ve risk almaktan korkmayın. Ama en önemlisi kendinize inanın. Başarıları büyük yapan inançların büyüklüğüdür.” ifadelerini kullanarak kendilerine vermiş oldukları destekten ötürü hocalarına ve ailelere teşekkür etti.

Mezuniyet törenlerinin öğrencilerin zorlu eğitim öğretim hayatlarının bir meyvesi olduğunu söyleyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler “Bugünden itibaren sizler için Edirne bir anılar diyarı olacak. Mezuniyet bir dönemin sonu ve bir dönemin başlangıcıdır. Bu yeni dönemde yaşam mücadelesi ve hayatın zorlukları ile karşılaşacak, bunları göğüslemek zorunda kalacaksınız. Burada aldığınız eğitim ve kazanımlar mücadelenizde rehberiniz olacaktır. Tüm iş ve kariyer adımlarınızda, aldığınız eğitimin değerini daha iyi anlayacaksınız.” dedi.

Diplomanın sadece bir anahtar olduğunu söyleyen Prof. Gençler “Diploma, her şey demek değildir. İnsan yaşamı, doğumdan ölüme öğrenmekle geçer. Sizlerde gelişmeleri takip ederek daha yüksek mevkilere ulaşabilirsiniz. Sizler ülkemizin umudu ve güvencesisiniz. Bu güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizin ve milletimizin değerli evlatları olarak çaba göstereceksiniz.” diyerek öğrencilere vermiş oldukları destekten ötürü akademisyenleri ve aileleri tebrik etti.

Mezun olan öğrencilere hayat boyu başarı dileklerinde bulunarak konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, her zaman öğrencilerinin yanında olduklarını belirterek “Büyük bir heyecanla başladığınız okulunuzdan göstermiş olduğunuz emekleriniz sonucunda bugün mezun oluyor ve aynı heyecanla hayata atılıyorsunuz. İnanıyoruz ki aldığınız eğitimle eminiz ki milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız. Trakya Üniversitesi ailesinin en kıymetli parçaları olarak her daim sizlerin yanında olmaya, sizleri desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet törenine bir video mesaj ile katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise mezun öğrencilere Trakya Üniversitesinden aldıkları eğitim ve donanımla ülkesine, topluma ve insanlığa faydalı bireyler olmaları tavsiyesinde bulunarak başarılı bir meslek hayatı ile sağlıklı ve huzurlu yaşam diledi.

Tören, mezun öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin verilmesi, meslek andıının okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi.

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