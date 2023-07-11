Trakya'nın Güzel Sanatları mezunlarını uğurladı

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu yaşandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan mezun öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Aileleri ile birlikte mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, mezuniyeti hep birlikte havaya kep atarak kutladı.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Trakya Üniversitesi ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunun tanıtım filminin gösterimi ile devam etti. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen konser ile renklenen törenin açılış konuşmasını okul birincisi Esma Nur Palan yaptı.

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal da mezun olan öğrencilerin sevincini paylaşmak ve çok sayıda nitelikli mezunu gururla uğurlamak için bir araya geldiklerini belirterek geçmişten günümüze pek çok mezunu ülkemize ve geleceğe kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezun olan öğrencilere hayat boyu başarı dileklerinde bulundu. Mezuniyetin, öğrenci ve üniversite açısından bir ayrılık olmadığını ifade eden Prof. Zafer, Üniversite olarak her zaman öğrencilerinin yanında olduklarını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından okulda ve programlarında derece giren öğrencilere plaketleri verildi ve tüm öğrenciler diplomalarını aldı.

Meslek andının söylenmesiyle devam eden tören, “Mezuniyet Sergisi” ile son buldu.