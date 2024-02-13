Topladığı kaynak kitapları öğrencilere veriyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtar adayı İbrahim Gökçe önemli bir projeye imza atarak, mahalle sakinlerinde fazlalık KPSS kitaplarını topladı. Gökçe, topladığı kitapları ihtiyacı olan ve sınava hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitapları verdi.MANİSA (İGFA) - Bir öğrencinin kitap almada güçlük çektiği ve öğrencinin KPSS kitabı alamadığını aktaran İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtar adayı İbrahim Gökçe o günden sonra işlettiği çay ocağında kitap topluyor ve topladığı KPSS sınava hazırlık kitapları öğrencilere ücretsiz dağıtıyor.

İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtar adayı İbrahim Gökçe, mahallesinde bir öğrencinin KPSS sınava hazırlık kitabına ihtiyacı olduğunu ve alamadığını öğrendiğinde kendisinin öğrencinin kitabını alarak öğrenciye ulaştırdığını kaydetti. Sonrasında ise okunmuş fazlalık KPSS kitapları iş yerimde toplamaya başladığını fiade eden Gökçe, "Mahalle halkım çok destek oldu. Öğrenciler ise bir kütüphane gibi gelip buradan istediği kitabı alıyorlar. Ben mahalle halkım ile öğrenciler arasında böyle güzel bir işe köprü olduğum için çok memnunum. İbrahim Çelebi Mahallesi Muhtarı seçildiğim takdirde kitap toplama işini muhtarlık binasında devam ettireceğim” diye konuştu.

Mahalle halkı ve öğrenciler ise projeden memnun olduklarını Manisa’da yaygınlaşması gerektiğini söylediler.