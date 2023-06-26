Times Asya’dan AGÜ'ye birincilik ödülü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), “Yükseköğrenimin Oscarları” olarak bilinen Times (Times Higher Education) Asya 2023 Ödülleri “Çevresel Liderliğe Üstün Katkı” kategorisinde 1’incilik ödülüne layık görüldü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2023 Times Asya Ödülleri, Hong Kong Çin Üniversitesinde gerçekleştirilen Asya Üniversiteler Zirvesi’nde açıklandı.

Uyguladığı iklim değişikliğine çok boyutlu yaklaşım ve mükemmelliğe ulaşma stratejisi ile Asya ödüllerine aday gösterilen AGÜ, önce finale kalma başarısı gösterdi, daha sonra yapılan değerlendirme sonucunda ise 1’inciliği elde etti.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Abdullah Gül Üniversitesi olarak uyguladıkları Stratejik Plan, İklim Eylem Planı (CAP), Sıfır Atık ve Akıllı Bina (LEED) Sertifikası, ISO 14064:2018 Sertifikası gibi çalışmalar ve projeler ile Times Asya Ödüllerine aday gösterildiklerini ve birinci olduklarını söyledi.

Oluşturduğu Yenilikçi Üniversite Modeli ile çevresel ve sosyal etkiyi daha yüksek bir seviyeye taşıyıp, eğitimle entegre etmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Yılmaz, vatandaşların çevre konusundaki farkındalığını artırmak için çeşitli projeler, öğretim ve araştırma uygulamalarını hayata geçirdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Yılmaz, “Hedefimize doğru somut ve güçlü adımlarla yürüyoruz” dedi.

Rektör Yılmaz, bu projeleri hayata geçirirken Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve UN Academic Impact’in yanısıra SDG Universities, Global Solutions Initiatives (GSI) ve Sustainable Development Solutions Network (SDSN) gibi uluslararası kuruluşlar ile iş birlikleri yaptıklarını da sözlerine ekledi.

AGÜ geçtiğimiz günlerde açıklanan, Times Higher Education’ın 2023 Toplumsal Etki Sıralaması’nda dünya üniversiteleri arasında ilk 200’de yer almıştı.

Yine geçtiğimiz günlerde açıklanan 2023 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteler Listesinde ise AGÜ, 15’inci sırada yer alarak büyük bir başarı elde etmişti. Listede Cambridge, Oxford ve Yale gibi dünyanın en köklü üniversitelerini geride bırakan AGÜ, “Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik” alt kategorisinde ise dünya 1’incisi olmuştu.