TİKAV yeni mezunlarını verdi

Akfen Holding’in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Bireysel Gelişim Programı (BGP) yeni dönem mezunlarını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar 337 gence ulaşan Bireysel Gelişim Programı’nda öğrenciler diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, yaratıcı drama, duygusal zekâ gibi konularda eğitim görüyorlar. Böylelikle okul sonrasında kendilerini bekleyen iş yaşamına hazır hale geliyorlar.

Törende konuşan TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 25 yıldır hiç durmaksızın bu programı devam ettirmenin gururunu taşıdıklarını belirterek “Giderek büyüyen bir aileyi temsil ediyor ve bundan çok gururlu ve onurluyuz” diye konuştu.