TEKNOFEST'te Dokuz Eylül rüzgarı esecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’in Ankara etabına, birçok önemli çalışmayla çıkarma yapmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’23, 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında Ankara’da başlıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye'de milli ve yerli teknolojinin geliştirilmesi kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalindeki 100 metrekarelik standı ile teknolojik zenginliklerini ve vizyoner projelerini, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen katılımcılara sergileyecek. Dünyada ilk 500 üniversite arasına girme hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren DEÜ’nün önemli projelere imza attığını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uzay teknolojileri, yapay zeka, biyoteknoloji, inovasyon, çevre ve enerji gibi birçok yarışmanın düzenleneceği TEKNOFEST’ten ülkemizin teknoloji kabiliyetini geliştirecek ve dünyanın geleceğini şekillendirecek sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyoruz” dedi. Teknofest’in Ankara etabında yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Rektör Hotar, “Milli hedeflerimize ulaşmanın TEKNOFEST gibi organizasyonlar ve burada kurulacak iş birlikleri ile mümkün olduğunun farkındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarındaki politikalarına güç verecek akademik çalışmalara katkımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÜLKEMİZİN BİLİM POLİTİKASINA KATKI

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milli hedeflerimize ulaşmanın TEKNOFEST gibi organizasyonlar ve burada kurulacak iş birlikleri ile mümkün olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarındaki politikalarına güç verecek akademik çalışmalara katkımızı sürdüreceğiz. Bunu gerçekleştirirken elbette bir yandan da Üniversitemizin alan odaklı sorumluluklarını eksiksiz bir biçimde yerine getireceğiz. Araştırma Üniversitemizin, teknolojik zenginlerini sergileme ve vizyoner projelerini anlatma imkânı yakaladığı TEKNOFEST’te; uzay teknolojileri, yapay zeka, biyoteknoloji, inovasyon, çevre ve enerji gibi birçok yarışmada önemli başarılar elde edeceğine inanıyoruz.”