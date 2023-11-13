TEKNOFEST'te başarıya katkıya BTÜ teşekkürü

TEKNOFEST 2023 kapsamında farklı illerde düzenlenenTeknoloji Yarışmaları’nda finallere kalan ve ödül alan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrenci takımları ile başarıya destek sağlayan sponsor kurumlara, takım danışmanıve yarışma jürisi akademisyenlere, düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi.BURSA (İGFA) - Bilimsel ve teknolojik keşifler ve akademik çalışmalar noktasında adından çokça bahsettiren BTÜ’den 2023 yılında TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’na 19 kategoride 49 takım katıldı. Gerçekleştirilen yarışmalarda 12 takım finale kaldı, 5’i ödüle layık görüldü.

Öğrencilerin bu başarıya ulaşmasında en büyük katkıyı ise sponsor firma ve kurumlar sağladı.

Bu kapsamda yarışmalarda finale kalan, ödül alan öğrenci takımları,yarışmaya katılım sürecinde destek sağlayansponsor kurumlar, danışman akademisyenler ve jürilere, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen törenle, teşekkür plaketi verildi.

Etkinliğe,Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayraktar, sponsorkurum ve firmaların temsilcileriile öğrenciler katıldı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ öğrenci takımlarının başta TEKNOFEST olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında yıllardır çok sayıda derece elde ettiğini belirtti. Rektör Çağlar; “Üniversitemiz öğrenci takımları şimdiye kadar katıldıkları üst düzey teknoloji yarışmalarında; 7 birincilik, 5 ikincilik ve 3 kez de üçüncülük kupası kazandılar. Çok sayıda performans ve özel ödüle layık görüldüler. Elde edilen bu başarılarda kurduğumuz Özdemir Bayraktar Teknofest Atölyesi ve öğrencilerimize sunduğumuz laboratuvar altyapımızın da katkısı önemli yer tutmaktadır” dedi.