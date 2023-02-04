TEKNOFEST takımlarına destek devam ediyor

TEKNOFEST’in 2023 yılı yarışları için geri sayım sürerken, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) takımlarına verilen destekler de artmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının önde gelen işletmeleri, BUÜ’nün 2023 yılı TEKNOFEST yarışlarında mücadele edecek takımlarını yalnız bırakmıyor. Önceki yıllarda Üniversite yönetiminin başlattığı sponsorluk çalışmalarına bugüne kadar çok sayıda firmadan destek geldi. Öğrencilere maddi katkının yanı sıra mentörlük desteği veren firmalara Kaplanlar Soğutma da eklendi. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Nazlı Kaplan imza attı.

İŞ DÜNYASININ KATKISI MUTLU EDİYOR

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, marifetli gençlerin desteklenmesi ve motivasyonlarının arttırılmasına gayret ettiklerini vurguladı. Üniversite olarak düşünen ve üretme hedefi bulunan gençlere uygun ortamların sağlanması adına sıkı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öncelikli olarak gençlerimiz için nitelikli bir çalışma ortamı oluşturduk. Düzenlediğimiz alanda onlarca öğrenci takımı projelerini geliştirmeye devam ediyor. Henüz eksikliklerimiz olsa bile gençler için ciddi bir motivasyon kaynağı oldu. Projelerin hızla ilerlediğine şahit oluyoruz. İş dünyamızdan gelen maddi ve manevi destekler de öğrencilerimizi cesaretlendiriyor. İnşallah bu çabalar karşılığını verecek ve TEKNOFEST 2023 yarışlarında çok güzel sonuçlar alacağız. Kaplanlar Soğutma firmasına da bu desteklerinden ötürü gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ÜRETEN GENÇLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kaplanlar Soğutma Genel Müdürü Nazlı Kaplan ise gençlere destek olma imkanı verdikleri için üniversite yöneticilerine teşekkür etti. Öğrencilerin üretme ve çalışma isteği olduğu sürece her zaman firma olarak yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Nazlı Kaplan; “Onlar yeter ki çalışmak istesinler, üretmek istesinler. Onların bu isteği bizleri ayrıca mutlu ediyor. Firma olarak bir nebze katkımızın olmasından onur duyarız. Üniversite yöneticilerimize de böylesine faydalı bir konuda bizlere vesile oldukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Protokol imza töreninde BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Aliye Şenel ile öğrenci topluluğu temsilcileri ile firma yöneticileri de hazır bulundu.