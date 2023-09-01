TEKNOFEST 2023 Ankara’da ERÜ standına yoğun ilgi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te Erciyes Üniversitesi (ERÜ) standı ilgi gördü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TEKNOFEST 2023 Ankara Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Birçok kuruluşun stant açtığı festivalde, ERÜ’de yerini aldı. Festival alanında açılan ERÜ standında TEKNOFEST yarışlarında dereceye giren projeleri ve AR- GE çalışmalarının sergileyen ERÜ katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılış programına katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ standını ziyaret eden öğrenciler ile tek tek ilgilendi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleştirilen etkinlikteki ERÜ standına teknoloji merakı olan herkesi davet etti.

Her yıl düzenlenen TEKNOFEST yarışlarında ERÜ’lü öğrencilerin önemli başarılar elde ettiklerinin de altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler tarafından teknoloji ve bilime yönelik yapılan tüm çalışmaların destekçileri olduklarını söyledi.