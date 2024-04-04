TEGV’in projesi ödüle layık görüldü!

Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) yedi yıldır sürdürdüğü ‘Atma Bağışla Projesi’ değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği 15’inci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Ödülleri" kapsamında Atık Yönetimi kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), yedi yıldır sürdürdüğü ‘Atma Bağışla’ projesi ile ödüle layık görüldü. Değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği'nin 15’inci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Ödülleri" kapsamında Atık Yönetim kategorisinde ‘Atma Bağışla’ projesi Bronz ödül kazandı.

EVDE, OKULDA, İŞ YERİNDE KULLANILMAYAN E-ATIKLAR BAĞIŞLANABİLİYOR

TEGV’in T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile ortak hareket ederek 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ kapsamında evde, okulda, iş yerinde kullanılmayan e-atıklar TEGV’e bağışlanabiliyor. Küçük e-atıklar 30 kilo veya 30 desi şeklinde paketlenerek 902 513 042 koduyla PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderilebiliyor. 250 kilogram ve üzerindeki atıklar için lisanslı geri dönüşüm tesisi aracı adrese gelerek ücretsiz alım sağlayabiliyor. Bu bağışlarla elde edilen gelir, imkânı kısıtlı çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor.