Son Dakika

TEGV’in projesi ödüle layık görüldü!

Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) yedi yıldır sürdürdüğü ‘Atma Bağışla Projesi’ değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği 15’inci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Ödülleri" kapsamında Atık Yönetimi kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü

EĞİTİM 04.04.2024, 12:06
TEGV’in projesi ödüle layık görüldü!

Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) yedi yıldır sürdürdüğü ‘Atma Bağışla Projesi’ değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği 15’inci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Ödülleri" kapsamında Atık Yönetimi kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), yedi yıldır sürdürdüğü ‘Atma Bağışla’ projesi ile ödüle layık görüldü. Değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği'nin 15’inci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Ödülleri" kapsamında Atık Yönetim kategorisinde ‘Atma Bağışla’ projesi Bronz ödül kazandı.

 

EVDE, OKULDA, İŞ YERİNDE KULLANILMAYAN E-ATIKLAR BAĞIŞLANABİLİYOR

TEGV’in T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile ortak hareket ederek 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ kapsamında evde, okulda, iş yerinde kullanılmayan e-atıklar TEGV’e bağışlanabiliyor. Küçük e-atıklar 30 kilo veya 30 desi şeklinde paketlenerek 902 513 042 koduyla PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderilebiliyor. 250 kilogram ve üzerindeki atıklar için lisanslı geri dönüşüm tesisi aracı adrese gelerek ücretsiz alım sağlayabiliyor. Bu bağışlarla elde edilen gelir, imkânı kısıtlı çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor. 

 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 30 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 30 68
2. Liverpool 29 67
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 29 48
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Bournemouth 30 41
12. Chelsea 28 40
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 29 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 29 41
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 30 13