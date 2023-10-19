TEGV'den Bursalı 412 çocuğun eğitimine destek

“Cumhuriyetin Yüzleri Eğitim için Koşuyor” kampanyası ile Bursalı 412 çocuğun eğitimine destek verildi.BURSA (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) bu yıl 10’uncusu düzenlenen Eker I Run’a katılarak başlattığı “Cumhuriyetin Yüzleri Eğitim için Koşuyor” kampanyası sona erdi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında düzenlenen Eker I Run’da adımlar yardımseverlik için de atıldı.

TEGV’in Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak hayata geçirdiği Cumhuriyetin Yüzleri projesi kapsamında oluşturduğu “Cumhuriyetin Yüzleri Eğitim için Koşuyor” kampanyası 109 koşucuyla en çok koşucuya ulaşan kampanya oldu.

Bin 72 bağışçının destek verdiği kampanyada toplanan bağışlarla TEGV Bursa Öğrenim Birimi’ndeki 412 çocuk için eğitim desteği sağlandı.

TEGV Bursa Öğrenim Birimi’nde etkinliklere katılacak olan ilköğretim çağındaki çocuklara fenden matematiğe, okumadan bilişime, sanattan İngilizceye kadar birçok farklı alanda eğitim desteği fırsatı sunulacak.