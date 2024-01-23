TBMM personeline 'sıfır atık' eğitimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı 2024 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında Meclis çalışanlarına "Sıfır Atık Yönetimi" eğitimi verilmeye başlandı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen eğitimde ilk olarak, Meclis Destek Hizmetleri Başkanlığının yiyecek içecek ve temizlik hizmetleri alanında görevli tüm personeli için “Sıfır Atık Yönetimi” eğitimi verilmeye başlandı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde de yer alan habere göre eğitimle; üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi-azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanarak atık miktarının azaltılması hedeflendi.

Şubat ayı sonunda tamamlanması hedeflenen eğitim programı süreci içerisinde Meclis İdari Teşkilatında görevli tüm personelin “Sıfır Atık Yönetimi” eğitimini alması planlanıyor.