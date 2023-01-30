Tarım işçisi kadınlara eğitim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM) arasında Eskişehir’de çalışan Türk ve yabancı tarım işçisi kadınların kadın sağlığı konusunda farkındalıklarının eğitim yoluyla arttırılması protokolü kapsamında beşinci grup eğitimler başladı.Fransa Ankara Büyükelçiliği’nin proje çağrısı ile 2021 yılında Eskişehir’de çalışan tarım işçisi kadınların “Kadın Sağlığı” konusunda farkındalıklarının eğitim yoluyla arttırılması kapsamında hayata geçirilen ve ikinci kez hibe alan projenin eğitimleri devam ediyor.

Desteklenmeye değer görülen başarılı proje ile Türk ve yabancı uyruklu tarım işçisi kadınlar ile çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ve MUDEM, kadınlara sosyal uyumun desteklenmesi, öz bakım ürünlerine erişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması amaçlı eğitimler düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nde 9 Türk 11 yabancı kadın tarım işçisinin katıldığı beşinci grup eğitimleri de başladı.

Eğitimler 5 hafta sürecek ve 9 Şubat’ta tamamlanacak. Altıncı grup ile devam edecek ve toplamda 9 ay sürecek olan çalışma kapsamında, Alpu ilçesinden 70 Türk tarım işçisi ile Eskişehir merkezindeki 70 yabancı uyruklu tarım işçisi kadın ve eşleri eğitim alacaklar.