Son Dakika

“Sürdürülebilir İyilik İçin Anaokulu Modeli” projesi başladı

EĞİTİM 14.01.2023, 11:19
“Sürdürülebilir İyilik İçin Anaokulu Modeli” projesi başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nün yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 1001 Projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Yürütücülüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nalan Kuru’nun yaptığı ‘Erken Çocuklukta Sürdürülebilir Sosyal Duygusal İyi Oluşu Desteklemek İçin Bir Anaokulu Model Önerisi’ isimli TÜBİTAK 1001 Projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

BUÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Nalan Kuru’nun yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilen proje ile sürdürülebilir sosyal ve duygusal iyi oluşu desteklemek için anaokulu modeli yürütülecek. İlk olarak Türkiye genelinde anaokulundaki eğitim beklentilerinin araştırılacağı çalışmada, beklentiler doğrultusunda genel bir eğitim şablonu ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bursa’da seçilecek 4 okulda ise projenin pilot uygulaması yapılacak. Toplam 28 ay sürecek projenin açılış toplantısına BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, okul yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

NİTELİKLİ PROJELER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak son yıllarda projeler konusunda ciddi ataklar yaptıklarını vurguladı. Yürütülen çalışmaları artık nicelik olarak değil, nitelik anlamında değerlendirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversiteler genelinde sosyal bilimler alanında proje geleneği maalesef çok yaygın değil. Göreve geldiğimizde belki eğitim fakültemizde kısmen proje başvuruları vardı. Ancak diğer fakültelerimiz ve bölümlerimizde hemen hemen hiçbir projemiz yoktu. Bunda geçmişte çatı kuruluşların meseleye bakış açılarının da sebeplerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak YÖK Başkanlığımız ve TÜBİTAK’ın yeni yönetimleri ile bu konulara yeni bir vizyon ile bakılması sağlandı. Üniversitemizde de bu anlayış oturmaya başladı ve bugün bizim için son derece önemli bir projenin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. TÜBİTAK 1001 projesi her anlamda çok değerli bir çalışmadır” diye konuştu.

REKTÖR KILAVUZ: DESTEKLER BAŞARI GETİRİYOR

Üniversitenin tarihinde ilk defa TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi projesi koordinatörlüğü almayı başardığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, proje paydaşları arasında Türkiye’nin çok önemli kurum ve kuruluşlarının bulunduğuna işaret etti. Pil ve batarya geliştirme görevini üstlenen bu ekibin toplam 74 milyon TL’lik projeyi yöneteceğini açıklayan Kılavuz; “Yine bu üniversitede ilk defa bir Horizon Europe projesinin koordinatörlüğü alındı. Üstelik sosyal bilimler alanında bu başarıya erişildi. Üniversitemiz için son derece önemli bir gelişmedir. Yürütücü olarak ilk kez almayı başardık. Verdiğimiz destekler, teşvikler ve moral, motivasyon ile son yıllarda çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Akademisyenlerimiz de bu destekler ile gerçek anlamda bilimsel çalışmalar yapmaya ve kendi alanlarında projeler üretmeye gayret ediyorlar. Bu çalışmalardan son derece kıymetli makale ve patentlerin çıkacağına da gönülden inanıyoruz. Başta Nalan hocamız olmak üzere, projede görev alan tüm ekip üyelerine teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

MOTİVASYON ŞART!

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salip Çepni ise konuşmasında üniversitelerin temel görevlerinden birisinin üreten akademisyenleri daha fazla motive etmek olduğunun altını çizdi. TÜBİTAK 1001 Projesi’ni kabul ettirmeyi başaran Doç. Dr. Nalan Kuru ve ekibini tebrik eden Dekan Prof. Dr. Salih Çepni; “Ben de uzun yıllar bu projelerin içerisinde yer aldım. Ne kadar zor bir süreç olduğunu çok iyi biliyorum. Büyük proje kazanan ve bu alanda çalışmalar yürüten hocalarımızın daha fazla onurlandırılması gerektiğine inanıyorum. Böylesine değerli çalışmaların sonunda gerçekten kıymetli yayınlar veya makaleler çıkıyor. Bu uzun yolculuklarında hocalarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. Okul Öncesi Eğitim ve Özel Öğretim Anabilim Dallarının akademik önemine de değinen Dekan Çepni, bu alanlarda yetişecek akademisyenlerin de kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyledi.

PROJE KOORDİNATÖRÜNDEN ÖZEL TEŞEKKÜR

Hazırlanan çalışmanın detaylı bir sunumunu yapan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nalan Kuru da kendilerine bu süreçte destek olan ailesi başta olmak üzere, tüm üniversite ve fakülte yöneticilerine teşekkür etti. Doç. Dr. Nalan Kuru, sunumun ardından ekibiyle birlikte Türkiye genelinde proje çağrısını paylaştı.

Projenin yurt dışı danışmanlığı görevini üstlenen Louisse Gilbert de video konferans ile toplantıya katılarak tüm ekibe başarı dileğinde bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Liverpool 17 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 18 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Celta Vigo 17 17
16. Real Valladolid 16 17
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4