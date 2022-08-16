Sosyalhane'de eğitimler başlıyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 11 Ana Başlıkta 100 projesi arasında yer alan ve kısa süre içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Elazığ Belediyesi Sosyalhane Binasında eğitimler başlıyor.ELAZIĞ (İGFA) - Güney Çevre Yolu Yemişlik mevkii yeni TOKİ bölgesinde 1.900 metrekarelik zemin üzerinde 650 metrekare yapı alanına sahip şekilde inşa edilen modern binada 7 den 70’e her yaş grubu için farklı alanlarda kurs ve programlar yer alıyor.

Okul öncesi çocuklar için oyun ve öğrenme Laboratuvarının, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için robotik kodlama ve maker atölyesinin, kadınlara yönelik tekstil atölyelerinin, gençler için semt kütüphanesi, çok amaçlı kafe ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu sosyalhane binasında faaliyetler başlıyor.

ROBOTİK KODLAMA VE MAKER ATÖLYE EĞİTİMLERİ İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

Elazığ Belediyesi’nin 5-14 yaş grubundaki çocuklara üretim odaklı bilişim becerilerinin kazandırılması, mantıksal ve analitik düşünme yetilerinin geliştirilmesi için programladığı Robotik kodlama ve maker atölyelerinde kayıtlar başladı.

Teknolojiye meraklı çocuklar için Kodlama, 3D Tasarım&Üretim, Robotik (Akıllı Cihaz Tasarımı eğitimi), Mobil Program Tasarımı ve Okul Öncesi Kodlama Eğitimi (Yarı Kodlama ve Elektronik Devre Tasarımı) alanlarında eğitimlerin verileceği kurslara katılım sağlayacak çocukların aileleriyle birlikte Güneykent Mahallesi 2.etap TOKİ konutları yanında yer alan Elâzığ Belediyesi Sosyalhane binasına gelerek yada "www.elazig.bel.tr" internet adresi üzerinden online başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

KADINLAR İÇİN TEKSTİL ATÖLYESİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında kadın ve çocuklara yönelik sürekli yeni çalışmalar üreten, çağın gereksinimlerine uygun projeler geliştiren Elazığ Belediyesi’nin hanımlara yönelik Sosyalhane bünyesinde vereceği tekstil atölyesi eğitimleri için kayıtlar başladı.

Kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama katılımlarını artırmayı hedefleyen proje kapsamında eğitim almak isteyen hanımların Sosyalhane binasına bizzat gelerek ya da "www.elazig.bel.tr" internet adresi üzerinden online başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: “VERDİĞİMİZ BÜTÜN SÖZLERİN VAATLERİN ARKASINDAYIZ”

Elazığ Belediyesi tarafından Güneykent Mahallesi 2.etap TOKİ konutları yanında hizmete sunulan yeni sosyalhane binası için “Söz verdiğimiz gibi yapımına başladık, bitirdik ve hizmete sunduk” diyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, projenin bütün vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye tarafından sunulan bütün hizmetlerin yerinde ve kaliteli olmasına ayrıca özen gösterdiklerini kaydeden Başkan Şerifoğulları;

“Tek gayemiz bu şehirde yaşayan bütün vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, yaşamlarına değer katmak ve şehrin gelişimine de katkı sunmaktır. Yaptığımız yol çalışmaları, yeşil alan çalışmaları, yeni sosyal alanlar, şehrin gelecek vizyonuna değer katacak meydanlar, yer altı otoparkları, fuar alanı, ilk dijital kütüphane, müzeler ve şehirler arası otobüs terminali gibi projelerle bu hedefimizin ve vaatlerimizin arkasında olduğumuzu belirttik. Söz verdiğimiz ve taahhüt ettiğimiz tüm çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Hizmete sunduğumuz bütün çalışmalar bir kez daha bütün hemşerilerimize hayırlı olsun.” dedi.