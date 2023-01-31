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Sömestir programı ilçelere taşındı

EĞİTİM 31.01.2023, 11:30
Sömestir programı ilçelere taşındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde, yarıyıl tatilinde bulunan çocuklar için bir dizi etkinlik düzenleniyor. Büyükşehir, etkinlik programı kapsamında Anamur, Mut ve Silifke’de çocuklarla buluştu.MERSİN (İGFA) - Sömestir etkinliğinin ilk organizasyonu Anamur ilçesinde gerçekleştirildi. Anamur Belediyesi Şair Abdulkadir Bulut Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 300 çocuk katıldı. Etkinliğe çocuk disko ile başlangıç yapan çocuklar, ardından drama oyunları ve kukla show ile keyifli dakikalar geçirdi. ‘Koca Ayı’nın Rüyası’ isimli tiyatro oyununu da izleyen çocuklar hem sosyalleşti, hem de tatil gününü dolu dolu geçirdi.

Sömestir etkinliklerinin ikinci ve üçüncü durağı da Mut ve Silifke ilçeleri oldu. 500 çocuğun katıldığı ve Mut Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen etkinlik, masal kahramanları ve interaktif dans ile başladı. Drama oyunları, çocuk karaoke, kukla oyunu, masal kahramanları ve çocuk disko ile devam eden etkinlik, tiyatro gösterimi ile son buldu.

Silifke Lütfü Vural Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ve 200 çocuk ile ailelerinin katıldığı etkinlikte ise; yaratıcı drama, tiyatro, çocuk disko ve karaoke gibi eğlenceli aktivitelere yer verildi. Etkinliklerde ayrıca, Büyükşehir’in ‘Evimiz Atölye’ projesi kapsamında yapılan çoraptan oyuncaklar da günün hatırası olarak çocuklara hediye edildi.

30 Ocak’ta Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi’nde devam eden etkinlikler; 31 Ocak’ta  Aydıncık Lütfü Elvan Kültür Merkezi’nde, 4 Şubat’ta Mersin Palm City AVM’de ve 5 Şubat’ta Tarsus’ta Tarsu AVM’de düzenlenecek.

“Dans ettik, şarkılar söylendi”

Etkinliğe katılan çocuklardan Beyza Birgül Alp, “Etkinlik güzel geçti. Dans ettik, şarkılar söyledik. Güzel düşünülmüş. Buraya kardeşlerim için geldim, ama benim için de güzel geçti. Etkinlik içeride olduğu için daha iyi oldu” dedi.

“Çocuklarımız eğleniyor, biz de onlarla birlikte eğleniyoruz”

Velilerden Ezgi Ongun, çocuklarıyla birlikte ailelerin de eğlendiğini ifade ederek, “Bütün etkinlikler çok güzel oluyor. Çocuklarımız eğleniyor. Biz de onlarla birlikte, aynı şekilde eğleniyoruz. Vahap Seçer başkanımıza 10 üzerinden 10 puan. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Velilerden Ayşe Alp, “Çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Çocuklar gönüllerince eğlendi ve dans ettiler. Soğuk havada yapılabilecek en güzel etkinlikti bence. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir etkinliğinin olmasına çok sevindik. Çok teşekkür ediyoruz Vahap Bey’e, selamlarımızı yolluyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe çocuklarını getiren Rüstem Şen ise, “Çocukları bir değişiklik olsun diye getirdik. Çok güzel eğleniyorlar. Silifke’de böyle bir etkinlik lazımdı. Devamlı olmasını isteriz. Büyükşehir Belediyesi’ni destekliyoruz” dedi.  

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