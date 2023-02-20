Sivas'ta depremzedelerin okul ihtiyaçlarını belediye karşılayacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzatılan yarıyıl tatilinin ardından 71 ilde okullar açıldı. Sivas’ta da öğrenciler bugün tüm öğrenci ve öğretmenler dersbaşı yaptı. Sivas'a deprem bölgesinden nakil gelerek eğitime başlayan öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderdi.SİVAS (İGFA) - 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi başladı. 123 bin 255 öğrencinin ders başı yaptığı Sivas'ta, Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu’nda program düzenlendi.

Programa; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile Şube Müdürleri katıldı.

Depremzede çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Bilgin, ilimize gelen öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade ederek çanta ve kırtasiye malzemelerini teslim etti.

Zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Başkan Bilgin, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. dönemini Türkiye'yi etkileyen felaket nedeniyle eğitim-öğretim dönemini gecikmeli olarak açtıklarını belirterek, "11 ilimizi etkileyen deprem maalesef öğrencilerimizi de etkiledi. Devletimizin büyüklüğü, milletimizin kaynaşması ile bu sorunu da hep birlikte aşacağız. Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir ettiğimiz öğrencilerimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün planladığı okullarda eğitim ve öğretime başladı. Sivas’a yerleşen ailelerimizin çocukları da ikamet ettikleri mahallelerde okullarına başladı. Sivas halkı her zaman olduğu gibi zorda kalan vatandaşlarımızın yanındadır. Hiçbir eksiklik bırakmadan bu dönemi hep birlikte geçireceğiz" dedi.

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ise, çocukların daha iyi ortamda eğitim alması ve yaşanan olumsuzlukları, travmaları atlatması noktasında eğitimcilerimize, rehber öğretmenlerimize görevler düştüğünü belirterek, Sivas Belediyesi'ne deprem bölgesinde verdiği emek ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Sivas'ta 117 bin öğrencinin 1 aylık aranın ardından yeniden okulla buluştuğunu ifade eden Aslan, deprem dolayısıyla Sivas'a yerleşen öğrencilerin nakil işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek şuana kadar nakil başvurusunda bulunan bin 275 öğrencinin işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.