"Sinema ve Yapay Zeka" etkinliğine yoğun ilgi

İstinye Üniversitesi’nin (İSÜ) düzenlediği, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen "Sinema ve Yapay Zekâ" etkinliğine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar etkinlikte, alanında uzman isimlerden yapay zekânın geçmişten günümüze yolculuğunu, insan ve sinema üzerindeki farklı etkilerini hem beyaz perde yansımaları hem de teknoloji boyutuyla izleme imkân buldular.İSTANBUL (İGFA) - İstinye Üniversitesi’nin (İSÜ) düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Sinema ve Yapay Zekâ" etkinliği Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Sinemaseverler ve teknoloji meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan etkinliğin proje yürütücülüğünü İstinye Üniversitesi Veri Bilimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şebnem Özdemir yaptı.

YAPAY ZEKÂNIN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YOLCULUĞU İZLENDİ

"Geçmişten Günümüze Yapay Zekâ", "Yapay Zekâ ile İnsan Olma Mücadelesi", "Beyaz Perdede Yapay Zekâ" ve "Sinema Sektöründe Yapay Zekaya" başlıklı konuşmaların yapıldığı etkinlikte katılımcılar, alanında uzman isimlerden yapay zekânın geçmişten günümüze yolculuğunu, insan ve sinema üzerindeki farklı etkilerini hem beyaz perde yansımaları hem de teknoloji boyutuyla izleme imkân buldular.

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in yanı sıra sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı etkinlikte konuşanlar arasında Emrah Kaya, Cenk Caner, Mustafa Cıvlız, Emre Yetim, Yusuf Fırat Atmaca, Renan Bilek, Barış Erdoğan ve Eylem Kaftan da yer aldı.

“SİNEMA BELKİ DE YAPAY ZEKÂ İLE EN FAZLA İLGİLİ SEKTÖR”

Yapay zekanın sadece sinema değil her sektörü etkileyeceğini belirten Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “Sinema belki de yapay zekâ ile en fazla ilgili sektör. Bu konuda yapacak çok şey var. Biz yapay zekaya en hızlı uyum sağlayacak devlet kurumu olmayı kendimize hedef koyduk. Yapay zekayı ne kadar bilmemiz gerekiyorsa o kadar bileceğiz” dedi.

Yapay zekânın filmleri ve kavramları nasıl yeniden yorumladığına dair bir serginin de yer aldığı etkinliğin ikincisinin ise ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.