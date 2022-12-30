Silivri’de okullar arası Atatürk Koşusu düzenlendi

Silivri Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Silivri Okullar Arası Atatürk Koşusu düzenlendi. Minikler (ilkokul), yıldızlar (Ortaokul) ve gençler (lise) kategorilerinde düzenlenen koşuya yaklaşık 250 sporcu katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Silivri Okullar Arası Atatürk Koşusu düzenlendi. Koşuya minikler (ilkokul), yıldızlar (ortaokul) ve gençler (lise) kategorisinde yaklaşık 250 sporcu katıldı. Alibey Spor Salonu önünden başlayan Atatürk Koşusu, Halk Eğitim Merkezi önünde son buldu. Atatürk Koşusu’nda dereceye giren bireysel sporculara madalya, takımlara ise kupa ödülü verildi.

ATATÜRK KOŞUSU’NDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Silivri Okullar Arası Atatürk Koşusu’nda dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:

Minik Erkek Kategorisi

1) Sami Kaya (Hasan Özvarnalı İlköğretim Okulu)

2) Berat Umaç (Namık Kemal İlköğretim Okulu)

3) Ali Kerem Baydemir (Namık Kemal İlköğretim Okulu)

Minik Erkek Kategorisi Takım Sıralaması

1) Namık Kemal İlköğretim Okulu

2) Eğitim Adası

3) Gazi İlköğretim Okulu

Minik Kız Kategorisi

1) İnci Ünsan (Selimpaşa İlköğretim Okulu)

2) Sudenaz Özer (Selim Avni Çoğan İlköğretim Okulu)

3) Ela Kankaya (Oğuz Aral İlköğretim Okulu)

Minik Kız Kategorisi Takım Sıralaması

1) Namık Kemal İlköğretim Okulu

2) Selimpaşa İlköğretim Okulu

3) Fenerköy İlköğretim Okulu

Küçük Erkek Kategorisi

1) Ahmet Hallah (Selimpaşa Ortaokulu)

2) Deniz Eren (Ertuğrul Gazi Ortaokulu)

3) Ferhat Dursun (Namık Kemal Ortaokulu)

Minik Erkek Kategorisi Takım Sıralaması

1) Namık Kemal Ortaokulu

2) Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu

3) Ertuğrul Gazi Ortaokulu

Küçük Kız Kategorisi

1) İrem Tezne (Ertuğrul Gazi Ortaokulu)

2) Kübra Nur Ateş (Namık Kemal Ortaokulu)

3) Elif Sude Esne (Çağrıbey Ortaokulu)

Küçük Kız Kategorisi Takım Sıralaması

1) Namık Kemal Ortaokulu

2) Ertuğrul Gazi Ortaokulu

3) Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu

Yıldız Erkek Kategorisi

1) Berke Can Dolgun (Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu)

2) Poyraz Örs (Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu)

3) Ulaş Uçan (Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu)

Yıldız Erkek Kategorisi Takım Sıralaması

1) Namık Kemal Ortaokulu

2) Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu

3) Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu

Yıldız Kız Kategorisi

1) Ebru Karayılan (Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu)

2) Zeynep Nisa Erden (Namık Kemal Ortaokulu)

3) Zeynep Nur Yıldırım (Ertuğrul Gazi Ortaokulu)

Yıldız Kız Kategorisi Takım Sıralaması

1) Namık Kemal Ortaokulu

2) Ertuğrul Gazi Ortaokulu

3) Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu

Genç Erkek Kategorisi

1) Mehmet Süne (Atatürk Anadolu Lisesi)

2) Baran Barak (Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

3) Mehmet Berk Varol (TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi)

Genç Erkek Kategorisi Takım Sıralaması

1) Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

2) Atatürk Anadolu Lisesi

3) TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Genç Kız Kategorisi

1) Sema Çalışkan (Atatürk Anadolu Lisesi)

2) Nisanur Aydın (S. Borsa İ. T. M. A. L)

3) Elif Dağlı (Şerife Baldöktü Lisesi)

Genç Kız Kategorisi Takım Sıralaması

1) Atatürk Lisesi

2) TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi

3) S. Borsa İ. T. M. A. L