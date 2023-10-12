Siber Güvenlik MYO'da ilk ders Ali Taha Koç'tan

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu'nda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından ilk dersi verdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de yalnızca 4 üniversitede Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kurulduğunu, bu üniversitelerden birinin de Ankara Üniversitesi olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu'nda öğrencileri alana hazırlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ankara Üniversitesi'nin çok köklü ve güçlü bir üniversite olduğunu ifade eden Ünüvar, değişen ve dönüşen dünyada teknolojinin sunduğu imkânlarla insanların hem özgür hem de güvende olmayı istediklerini belirterek, “Ben inanıyorum ki bugün burada bulunan öğrencilerimiz birkaç yıl sonra en çok konuşulan, en mutlu ve en değerli işi yapan bireyler olacak” dedi.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın ardından söz alarak ilk dersi veren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin aranan eleman ruhuyla ve bu bilinçle eğitim hayatlarını sürdürmelerini tavsiye etti.

Öğrencilerin aranan eleman olması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Koç, siber güvenlik, metaverse, yapay zekâ ve Nitelikli Fikri Tapu (NFT) hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Her yeni teknolojinin yanında bir riskle geldiğini anlatan Ali Taha Koç, bu nedenle teknolojinin tanınması için dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizdi.

İlk ders sonrasında öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Koç, öğrencilere staj ve iş imkânları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.