SEUP kapsamında Bursa'da eğitim öğretim için açılış şenliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış şenliklerinin ilki Bursa’da gerçekleştirildi. SEUP pilot okulu olan Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri düzenlenen şenlikle yeni eğitim ve öğretim yılına merhaba dedi.BURSA (İGFA) - Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen şenliklere İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün yanı sıra MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Recep Altın ve Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak ile il ve ilçe MEM yöneticileri katıldı. SEUP 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Şenliğine katılan protokol yeni dönemi öğrencilerle birlikte açtı.-

SEUP 2022–2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Şenlikleriyle, orta öğretim öğrencilerinin eğitim sistemine katılımının sağlanması, mesleki ve teknik eğitimin cazip hale getirilmesi, yeni eğitim öğretim yılına başlarken motivasyonlarının artırılması, öğrenci ve okul yönetimi arasında olumlu bağlar kurulması, özel sektör temsilcilerinin öğrencilerle bir araya gelmesi ve mesleki eğitim atölyelerinin tanıtımının yapılması hedefleniyor. Şenlikler Bursa’nın yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’daki SEUP pilot okullarında yapılıyor.

Daha Öğrenecek Çok Şey Var!

Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim veren liselerde eğitim gören öğrencilerin eğitime erişimine ve devamına destek vermekten sosyal uyuma kadar geniş bir yelpazede yer alan SEUP’un bu eğitim ve öğretim dönemindeki sloganı “Daha Öğrenecek Çok Şey Var!” oldu.

Teknolojinin ilerlemesi ile farklı iş kollarının ortaya çıkmasını, bilişim alanının gelişmesiyle doğan yeni çalışma alanlarını, istihdamda artan teknik eleman ihtiyacının karşılanmasını odağa alan SEUP, değişen dünyayı ve sektör ihtiyaçlarını takip ediyor; iş hayatına bu ihtiyaçlar doğrultusunda işgücü yetiştiriyor ve mezunların istihdama katılmaları için ortamlar hazırlıyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi Yeni Dönemine Hazırlanıyor

SEUP Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Şenlikleri ile yeni eğitim ve öğretim dönemine merhaba diyen proje, amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 8 proje ilinde bulunan 55 okulda toplam 1187 atölye yenileyen SEUP projesi, yeni döneminde 57 okulun da 1100’ü aşkın atölyesini yenilemek için kollarını sıvıyor.

SEUP Projesi mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalar ile istihdama destek sağlamakta; bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı veriyor. “SEUP II” olarak adlandırılan bu yeni süreçte, ilk proje kapsamında yer alan 8 pilot ile, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin olmak üzere 7 il daha eklenerek pilot il sayısı 15’e ulaştı.

SEUP II sonunda, projenin başından bu yana 15 ilde bulunan toplam 112 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ihtiyaç duydukları son teknoloji ekipmanlar, makineler ve eğitim kitleriyle yenilenmiş olacak. Yenilenen 112 okul, eğitim hizmetlerine son teknolojik ürünlerle donanımlı atölyelerinde devam edecek. Ayrıca, SEUP I ve SEUP II projelerinin sonunda on binlerce öğrenci öğle yemeği, ulaşım, kıyafet ve temrinlik malzeme desteği ile sosyal uyum faaliyetlerinden yararlanabilecek. Bursa’da SEUP1 ve SEUP2 kapsamında 11 okul bulunuyor.