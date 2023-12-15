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Selçuklu Sanat Akademisi'nde yeni dönem başladı

EĞİTİM 15.12.2023, 10:36
Selçuklu Sanat Akademisi'nde yeni dönem başladı

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından sanat hayatına katkı sağlamak ve insanların sanat eğitimi alabilmeleri için oluşturulan Selçuklu Sanat Akademisi’nde 7. dönem eğitimleri başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Selçuklu Sanat Akademisi yıl boyunca bünyesinde gerçekleştirdiği eğitimlerle şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Belediyeye bağlı Tiyatro Müdürlüğü çatısı altında Selçuklu Kongre Merkezi'nde verilen eğitimler insanlığın ortak dili ve evrensel kültürün ortak paydası olan sanat dallarında yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağlıyor.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nde 7. dönem kursları, hafta içi ve hafta sonu olarak gerçekleştiriliyor. Çocuk Akademi, Türk Müziği ve Batı Müziği olmak üzere 3 ana başlıkta devam eden eğitimlerde yeni dönemde başlangıç seviyesindeki branşlarda 285, 2. seviye branşlarda 58 olmak üzere toplamda 343 kursiyer kurslardan faydalanacak. Akademide bu dönem Türk Müziği Ana branşında; Türk müziği keman, ud, kanun, bağlama, Türk müziği klarnet, ney kursları eğitim hayatına devam ediyor. Batı Müziği ana branşında; yetişkin piyano, klasik gitar, batı müziği keman, yan flüt, elektro gitar, davul batari, batı müziği çocuk koro kursları eğitim hayatına başladı. Aynı zamanda gerçekleştirmiş olduğu, konser ve tiyatrolar ile Konya seyircisi ile buluşan ve yeniden sahneye çıkacağı gün için can atan Çocuk Akademi’de; drama, piyano, koro çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehrin marka değeri olan Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, şehrin kültür ve sanat alanında eğitim hizmetini karşılamakla birlikte yeniden sahnede seyircisi ile buluşacağı zaman için hazırlıklarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nde binlerce öğrencinin müzikle, tiyatroyla ve sanatla buluştuğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2 yıldır faaliyetlerini sürdüren sanat akademimizde gençlerimize, öğrencilerimize sanatı sevdirmek, onları sanatla, müzikle, tiyatroyla buluşturarak kendilerini ifade edebilecekleri fırsatları sunuyoruz. Yine sanata, müziğe ve tiyatroya ilgisi olan fakat bu zamana kadar bu alana dahil olamayan yetişkinlerimiz de burada sanatla, müzikle ve tiyatroyla buluşuyor. Hem öğrencilerimizden hem de yetişkin gruplarımızdan oluşan çok güzel müzik ve tiyatro toplulukları ortaya çıkıyor. Bu anlamda Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Konya'mızın ve ülkemizin sanatsal gelişimine önemli katkı sağlıyor. Bu güzel çalışmaları 7. döneminde de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Kurslarımıza yoğun ilgi gösteren her yaştan hemşehrilerimize ve Sanat Akademisi eğitmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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