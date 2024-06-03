Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde  yıl sonu heyecanı

Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde eğitim alan kursiyerler bir yıl boyunca birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından geleceğin donanımlı bireylerinin yetişmesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi adına faaliyetlerini aralıksız sürdüren Gelişim ve Teknoloji Akademisi öğrencilere yıl boyunca birçok kazanım sağladı. Akademide bulunan atölyelerde eğitim alan kursiyerler ortaya koydukları birbirinden güzel eserleri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve protokol üyelerinin büyük beğenisini aldı.

Gelişim ve Teknoloji Akademisi’ne gerçekleşen ziyarette Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Girişimcilik CBS ve Harita Okuma, Siber Güvenlik, Robotik Kodlama İHA-Mekatronik, Vefa Gençlik, Genç Kalemler Hitabet ve Yazarlık, Tarih, Hat Sanatları, Müzik, Fotoğrafçılık, Organik Oyuncak Üretimi, Moda Tasarım ve Takı Tasarım olmak üzere toplam 12 atölyenin yer aldığı Gelişim ve Teknoloji Akademisinde 2023 – 2024 Eğitim Öğretim yılında sabah ve öğlen grubu olmak üzere iki dönem şeklinde 2376 öğrenci ve yetişkin katılımcı ile eğitim aldı.

“Merkezimizde modern teknolojinin tüm imkanlarını çocuklarımız için seferber ediyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programları (SETAP) ile binlerce çocuğa, gence ve yetişkine kendini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Gelişim ve Teknoloji Akademimizde ilçeye kazandırdığımız okul dışı öğrenme ortamları içerisinde önemli bir yer tutuyor ve modern teknolojinin sağladığı tüm imkanları başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan hemşehrimizin hizmetine sunuyoruz. Siber güvenlikten moda tasarıma kadar farklı branşlarda iletişim becerisi yüksek, çağın getirdiği yeniliklere açık özgüven sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda ortaya çıkan birbirinden değerli eserleri burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuklu her alanda öncü olmaya, lider olmaya, bundan sonra da devam edecek inşallah. Bu noktada sayın kaymakamımız başta olmak üzere, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize bize sağladıkları katkılardan ve işbirliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yine değerli hocalarımıza, kursiyer öğrencilerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Burada bulunan tüm öğrencilerimizi atölye faaliyetlerine katıldıkları ve bu güzel ürünleri ortaya koydukları için tebrik ediyorum. İnşallah burada elde ettikleri kazanımları çok güzel bir şekilde devam ettirirler, değerlendirirler. Ailelerimize de bize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ziyaret kapsamında protokol üyeleri atölyeleri gezerek kursiyerlerin yıl sonu heyecanına ortak oldu.