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Selçuklu'daki eğitim yatırımları Konya'ya değer katıyor

EĞİTİM 13.12.2023, 17:19
Selçuklu'daki eğitim yatırımları Konya'ya değer katıyor

Konya'da Selçuklu Belediyesi, yıl boyunca ilçeye yaptığı eğitim yatırımları ile Konya’nın eğitim hayatına değer katarken Türkiye’ye örnek olacak işlere de imza atıyor.KONYA (İGFA) - Yaşam standartlarını en üst seviyede tutmak için her alanda önemli çalışmalar yürüten Selçuklu Belediyesi, eğitim yatırımları ile de adından söz ettiriyor. 2023 senesi Selçuklu’da adeta eğitim yatırımlarının altın yılı oldu.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte yapımı tamamlanan birçok tesisin açılışı yapılırken, işbirliği protokolleri ile şehre kazandırılacak yeni eserlerin yapımına başlandı.

Yıl içerisinde yapımı tamamlanan Şehit Erkan Kurşun ve Sızma Alpaslan İlkokulu’nun resmi açılışı gerçekleştirilirken, faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin resmi açılışları da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı törenle gerçekleşti.

Bunun yanı sıra yapımı tamamlandığında Türkiye’nin en modern güzel sanatlar lisesi olacak Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi’nin temeli de bu dönemde atıldı. Ayrıca Konya Spor Lisesi’ne kazandırılacak Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ile Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve suni çim sahanın da ihalesi yapılarak tesislerin yapımına başlandı. Sille Mahallesi’nde ise Sille İlkokulu’nda yapım aşaması tamamlandı. Okulun kısa sürede hizmet vermeye başlaması bekleniyor.  

Selçuklu Belediyesi olarak hayata geçirdikleri eğitim yatırımlarının üzerine sürekli yenilerini eklediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizde çok bereketli eğitim öğretim dönemi yaşıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman eğitime en büyük değer ve önemi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi fiziki koşullarda eğitim almaları için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Okul öncesinden, ilk ve ortaokula, liseden yüksek öğrenime kadar eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyuyoruz. Okullarımızın bina yapımından spor salonu yapımına, teknik ekipmanlarından tefrişatına, çevre düzenlemelerinden bakım ve onarımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tüm bunların yanı sıra okul dışı öğrenme ortamları ile de çocuklarımızın bir taraftan kendilerini tanımasına, diğer taraftan da bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Medeniyetin merkezi olan Selçuklu’muzu kültürün, sanatın ve sporun yanı sıra eğitimin de merkezi konumuna getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın eğitim camiamıza ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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