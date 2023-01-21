Şehir Kütüphanesi İzmitlilerin hizmetinde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, “Bizler “Aşkla İzmit” diyerek yola çıktık ve 31 Mart 2019’dan bu yana aynı aşkla İzmit’e hizmet etmeye, halkımızın kalplerine dokunarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.İZMİT (İGFA) - İzmit Belediyesinin Belsa Plaza C Blok’ta oluşturduğu Gençlik Sokağı içerisinde bulunan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı duayen gazeteci Saygı Öztürk gibi önemli isimlerin de katılımıyla açıldı. Açılış programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gençlere yönelik hayata geçirilen birçok önemli projeye değinerek Leyla Atakan Şehir Kütüphanesinin İzmitli gençlere yeni yaşam alanı olarak hizmet vereceğini vurguladı.

YOĞUN KATILIM

Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kılıçdaroğlu’nun Baş Danışmanı Erdoğan Toprak, CHP Parti Meclis Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, siyasi partilerin il başkanları, muhtarlar, siyasi partilerin ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İZMİTLİLERE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı, “Elimizden geldiğince İzmit’e, İzmitlilere hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan 2 sene önce hepinizin bildiği gibi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, yine daha önce pek kullanılmayan, unutulmaya yüz tutan ve belki de İzmitlilerin daha önce hiç bilmediği bir alanı şimdi her gün yüzlerce genci ağırlayan Çetin Emeç Kütüphanesi’ne dönüştürmüştük.

İzmit Çetin Emeç Kütüphanesi, her sabah saat 08.00’dan başlayarak önünde sıra olan bir yer haline geldi.

“GENÇLERİMİZ KÜTÜPHANENİN AÇILMASINI BEKLİYOR”

Her sabah o kütüphane henüz açılmadan kapısında uzun kuyruklar oluşuyor. Gençlerimiz bir an önce kütüphanenin açılmasını bekliyor. Hiç erinmiyor, hiç üşenmiyor kütüphanenin açılması için sabırla bekliyor. Neden üşenmiyor da önünde yüzlerce insan varken bekliyor biliyor musunuz? Çünkü koskoca İzmit’te Çetin Emeç Kütüphanesi gibi merkezi bir kütüphane yoktu. Çünkü onlara hitap eden, onları anlayan, onların isteklerine önem veren, gençleri yansıtan bir kütüphane yoktu.

“KENTE DEĞER KATAN ÇALIŞMALAR”

Gençler, kadınlar, çocuklar bizim önceliğimiz dedik. Proje demek koca koca binalar değil. Önemli olan o binaların içerisine ne koyduğunuz ve sonucunda da halka nasıl yarar sağladığınızdır. Biz halkımızın isteklerine kulak veriyoruz. Özellikle gençler talepte bulunduğunda hemen kolları sıvıyoruz. İşte biz göreve geldiğimizde İzmit’e yakışır projelerle, kentin değerini arttıran ve insanların da iyi ki İzmit’te yaşıyorum dediği projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

“CEPLERİ DEĞİL YÜREKLERİ ISITAN PROJELER”

Her biri; Vatandaşın cebine değil kalbine dokunan, cüzdanını değil yüreğini ısıtan; Sosyal belediyeciliğin gerçek anlamını insanlara gösteren projeler hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayır duasını aldığımız, iyi ki açmışız dediğimiz çok önemli ve çok değerli projeler. Konuşmamın başında da dediğim gibi; gençler ilk kütüphanemiz olan Çetin Emeç Kütüphanesinden o kadar memnun kaldı ve bir o kadar mutlu oldu ki. Tabii koskoca bir kente Çetin Emeç Kütüphanesi yetmezdi ve sürekli olarak kendileri için yeni bir yer daha yapmamız için sık sık taleplerini ilettiler.

“HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ”

Bizler de hemen kolları sıvadık ve bu gördüğünüz güzel sosyal yaşam alanını hazırladık onlar için. Buraya sosyal yaşam alanı diyorum, çünkü burası sadece bir kütüphane değil, yeni nesil, hibrit bir yaşam alanı. Kafe alanı ve söyleşi-konferans salonu, sessiz çalışma ortamı, grup çalışma alanı, çocuk alanı, teraslarımız bulunuyor burada. Gençlerimiz için her şeyi düşündük. Onları sadece ders çalışabilecekleri bir alanla kısıtlamadık. Sıkıldıklarında arkadaşlarıyla zaman geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir ortam hazırladık.

“GENÇLERİN NEFES ALABİLECEKLERİ BİR ALAN”

Ders kitaplarından kafalarını kaldırdıklarında nefes alabilecekleri bir alan görebilmeleri için elimizden geleni yaptık. Kütüphanemizde geleneksel ve dijital yayıncılığı da bir araya getirmek istedik ve 10 bine yakın basılı kaynak, 26 bin dijital kaynak olmak üzere 36 bin kaynak kitabı onlar için bir araya getirdik. Gençler dijital yayınlara internet adresinden ücretsiz bir şekilde üye olup, aradıkları kaynakları dilediklerince kullanabilecekler. Ayrıca buradaki ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti ile; gençler ve dünyayı saran ağ ile arasındaki sınırları tamamen kaldırdık.

“GENÇLİK SOKAĞI OLUŞTURDUK”

Ve Kütüphanemizin tam önünde de bir gençlik sokağı oluşturduk. Youtube kanalı olan veya açmak isteyen gençlere hizmet verecek bir Youtube stüdyosu, iş arayan gençleri işverenlerle buluşturan İstihdam Ofisi açtık. Yine Gençlik Sokağı’mızda; sadece İngilizce konuşulan ve Euro Desk ortaklığında gençlerin ve çocukların AB projelerini değerlendireceği, etkinlik ve aktivite yapabileceği Talk and Smile Kafe’miz bulunuyor. Bu marka da tamamen İzmit Belediyesine ait.

“ADINI YAŞATABİLMEK BÜYÜK MUTLULUK KAYNAĞI”

Tabi bu kadar yenilikçi, bu kadar özel bir alanın özel bir ismi de olmalıydı. Bundan 52 yıl önce; 11 Şubat 1971 tarihinde, meclis üyesi arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Türkiye’de halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı olan İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın ismini bu kütüphanemize, bu sosyal yaşam alanımızda yaşatmak istedik. O halkçı bir lider. Çünkü o gerçekten çok özel bir isim ve onun ismini yaşatabilmek bizim için çok büyük mutluluk kaynağı.

LEYLA HANIM BELGESEL FİLMİ

Tabii ki efsane belediye başkanımız Leyla Atakan’ın ismini sadece projelerimizde yaşatmıyoruz. O’nun ve elim trafik kazasında kaybettiğimiz saygıdeğer meclis üyelerimizin isimlerini yaşatmak için Leyla Hanım isimli bir belgesel film hazırlamıştık. Çok değerli isimler yer aldı bu yapımda. Leyla Atakan’a Özge Borak can verirken, Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Manga grubunun solisti Ferman Akgül gibi pek çok ünlü ve sevilen isim yer aldı projemizde.

“TÜM İZMİTLİLER GALAYA DAVETLİ”

Gani Müjde gibi değerli bir isim senaryo danışmanlığımızı yaptı. Filmimizin müziklerini de yine ünlü sanatçı Demir Demirkan hazırladı. 17 ödül aldı filmimiz. Gerçekten Leyla Atakan’ın isminin gelecek nesillere taşınması, Z kuşağının bilmesi, özellikle bir kadının o yıllarda neleri başarabildiğini görmesi bizim için çok önemli. Ve ‘Leyla Hanım’ belgesel filmimizin, 11 Şubat’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde Galasını gerçekleştireceğiz. Sayın genel Başkanım bu kent sizi seviyor İnşallah galada da sizleri ağırlamaktan onur duyacağız. Ve son olarak Buradan tüm İzmitlileri bu vesileyle gala programımıza davet etmek istiyorum.

“GÜZEL İŞLER KALBE DEĞER”

Bizler “Aşkla İzmit” diyerek yola çıktık ve 31 Mart 2019’dan bu yana aynı aşkla İzmit’e hizmet etmeye, halkımızın kalplerine dokunarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da kimsenin şüphesi olmasın aynı aşkla hizmet edeceğiz. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi açılışımıza katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyor ve “Güzel İşler Kalbe Değer” diyerek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”