Savunma sanayide istihdam odaklı mesleki eğitim

Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında başarı kriterleri ve kontenjana göre 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı tanınacak protokole imza atıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla sağlanan iş birliği protokolü kapsamanda koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Protokolü kapsamında bakanlık temsilcilerinin Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya geldi. Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) düzenledikleri toplantılarda aldıkları kararlar ve yapılacak işlemlerin protokol çerçevesinde görüşülerek değerlendirildi.

Toplantıda, protokol kapsamındaki okulların 9’uncu sınıf öğrencileri, başarı kriterlerine bağlı ve belirli kontenjan dâhilinde burslu öğrenci kapsamına alınırken, buna göre her öğrenciye asgari ücretin yüzde 30'u oranında Ocak 2024 tarihi itibarıyla ve 9 ay süresince aylık burs ödemesi yapılacağı açıklandı.

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