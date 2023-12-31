Sason’da öğretmeni olmayan okullara antrenör desteği

Batman’ın Sason ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olmayan okullara Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından antrenör desteği veriliyor.BATMAN (İGFA) - “Spor Sason” projesi kapsamında ilçe genelinde spor seferberliği başlatıldı.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, özellikle beden eğitimi öğretmeni olamayan ve sportif faaliyetlerini yapamayan uzak okullara antrenör desteğinde bulunduklarını ve bu okullarda sportif faaliyetlere devam eden öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu antrenör görevlendirdiklerini söyledi.

Müdür Çelik, proje kapsamında ilçedeki sportif faaliyetlerin artması için gerekli olan tüm çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.