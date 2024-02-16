Sanal müzeler öğrenci ve öğretmenlerin kullanımında

Lise öğrencilerine yönelik tarih, felsefe, coğrafya T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerini kapsayan ve ünitelere göre bölümlere ayrılan sanal müzeler öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açıldı.ANKARA (İGFA) -Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, eğitim alanında çeşitli avantajlar sunarak öğrenme deneyimlerini zenginleştirmesi amacıyla lise öğrencileri ve öğretmenleri için sanal müze uygulamasını https://ogmmateryal.eba.gov.tr/sanal-muzeler adresinden yayımladı.

Bu kapsamda, lise öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik tarih, felsefe, coğrafya ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerini kapsayan, ünitelere göre bölümlere ayrılan ve ilişkilendirilen sanal müzelerin listesi oluşturuldu.

Erişilebilirlik, etkileşimli öğrenme, güncel ve kapsamlı içerikler sunan sanal müzelerin eğitimde kullanımının olumlu etkileri göz önünde bulundurularak oluşturulan söz konusu internet sayfasında, öğrencilerin Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki zengin kültürel mirası keşfedebilmesine olanak sağlandı.

Toplam 43 sanal müzenin yer aldığı sitede, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Adana Arkeoloji Müzesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Piramitler gibi birden fazla dersi ilgilendiren sanal müzeler de ziyaret edilebiliyor.